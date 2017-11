Charlotte Gainsburg: CanciÃ³n de duelo.

27 nov 2017

Para entender lo importante que era para Charlotte Gainsbourg su hermana Kate es necesario imaginarlas en la casa de su infancia, cuando sus famosísimos padres –Jane Birkin y Serge Gainsbourg–, en la cúspide de su fama, pasaban más noches entre fiestas y conciertos que en casa, junto a sus hijas. Charlotte, muy unida a sus progenitores, asegura que fue una niñez feliz. Pero su compañera constante durante aquellos años fue su hermana mayor (y, más tarde, Lou, la pequeña de las tres Birkin).

Cuando, en 2013, tras años de drogas y depresión, Kate se lanzó por la ventana de su apartamento parisino, a Charlotte se le vino el mundo encima. Mudarse a Nueva York, de la mano de su pareja y sus tres hijos, le ayudó. Allí encontró, tal vez por primera vez en una vida a la sombra de su familia, su propia voz. Se puso a escribir, furiosamente y (otra primicia) en francés. Y, tras siete años de silencio musical –que ha dedicado, sobre todo, a sus tres películas con Lars von Trier– nació 'Rest' (Universal), un disco dedicado a verbalizar sus demonios personales. En él habla, por supuesto, de su hermana (Kate), pero también de la muerte de su padre, que Charlotte presenció a los 19 años ('Lying with you'), de su inseguridad esencial ('I’m a lie') y del temido advenimiento de la vejez ('Ring-a-ring o’ roses'). Incluso cuenta, a modo de bonus track, con una canción escrita expresamente para ella por Paul McCartney, 'Songbird in a cage'.