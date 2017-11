Kim Kardashian revela quien podría interpretarla en cine

27 nov 2017

Cuidado: que se sepa, ninguna gran productora está tramando llevar el universo Kardashian al cine, aunque quizá al ver esta noticia haya alguna que se dé cuenta de que se trata de uno de los pocos soportes audiovisuales que las hermanas de Calabasas no han probado aún. El asunto salió en una de las últimas entrevistas que ha concedido Kim Kardashian, y muchas podrían haber apostado que su respuesta más probable iba a ser Kylie, dado el increíble parecido entre ambas. Pero, no. No fue su nombre el que mencionó la señora Kardashian-West.

Su elección, aunque sorprendente, tiene lógica. Puede que no se parezcan físicamente, pero sí que están en comunión mental. Incluso hoy sabemos que son buenas amigas y se visitan una en casa de la otra. Se trata de Jennifer Lawrence, fan de 'Keeping Up with The Kardashians' (no se pierde un programa), fan de su línea de maquillaje ('sobre todo después de darme cuenta de que algunos de sus productos tienen forma de dildo'; confesó recientemente en un programa )y fan total de Kris Jenner (tanto, que en una borrachera en casa de la matriarca, se desnudó en su inmenso armario para ponerse su ropa).

Está claro que Kim Kardashian le devuelve a Jennifer Lawrence todo el amor que recibe de la chispeante actriz. Durante la promoción de 'mother!', la película que la reunió con Javier Bardem dirigida por su ex, Darren Aronofski, Lawrece confesó que se animaba viendo episodios y más episodios del 'reality show' de su amiga.