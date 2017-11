Cristina López Barrio: "Las historias nos salvan la vida"

28 nov 2017

Dejó la carrera de Derecho para presentarse a un premio literario. No ganó y volvió al redil, pero el gusanillo de la escritura ya le había picado y cuando su primer libro –La casa de los amores imposibles (Plaza&Janés)– triunfó, abandonó la abogacía por la escritura.

Portada de Niebla en Tánger. pinit

Mujerhoy:¿Por qué decidió ambientar su novel en Tánger?

Cristina López: Tenía la trama de la protagonista, Flora, y me faltaba el lugar. Necesito tener un lazo emocional con el escenario. Unos amigos me invitaron a Tánger y recordé que ese había sido mi primer viaje sin padres, con 19 años, y que no había vuelto. Viví un salto atrás: quién era yo entonces, qué había pasado con lo que pensaba que iba a ser mi vida... Por otra parte, me apasiona la cultura árabe. Soy muy sensorial –creo que mis novelas también– y la comida, el olor a especias... me ponen la piel de gallina. Y tuve la suerte de que un amigo me contara la historia de ese Tánger internacional, lleno de espías, exiliados, refugiados judíos...

Mujerhoy:Dice que las historias de Flora y Marina, protagonistas de la novela, le son "emocionalmente cercanas". ¿Por qué?

Cristina López: Ambas están abocadas a hacer lo que se espera de ellas. Y, en un momento de mi vida, yo me encontré en una tesitura similar, atrapada en una situación de la que no sabía cómo salir, una incómoda comodidad como la de ellas. Es un momento en el que tienes que romper los límites que te impone la sociedad y, sobre todo, que te impones tú, que tienen que ver con lo que te han enseñado que deberías ser. Y resulta difícil.

En el viaje del héroe no importa el destino, sino lo vivido en el camino". Cristina López BarrioEscritora.

Mujerhoy:El viaje es un concepto muy importante en la historia...

Cristina López: Flora emprende el viaje del héroe –tras un detonante que le hace romper con su letargo–, y ese viaje se convierte en una búsqueda de sí misma. Cuando llega a su destino y descubre quién era su amante misterioso, eso ya no importa. Lo importante es lo que ha vivido y el valor que ha adquirido haciéndolo.

Mujerhoy:¿Y qué tiene que ver Continuidad de los parques con todo esto?

Cristina López: Es un cuento de Cortázar que me fascina, una pieza de relojería en la que la realidad y la fi cción se combinan de manera sutil y perfecta. Me interesa esa forma de tratar la creación literaria, la manera en que, a través de la literatura, creamos vida.

Mujerhoy:¿Es su novela más compleja, estructuralmente hablando?

Cristina López: Sí, porque hay un juego metaliterario entre lo que vive la protagonista y lo que pasa en la novela que lee. Niebla en Tánger, al fi nal, es una novela que habla de cómo las historias nos ayudan y nos dan valor, cómo nos salvan la vida como se la salvaron a Scherezade.

Mujerhoy: Lee usted poesía antes de ponerse a escribir. ¿Por qué?

Cristina López: Me mete en situación y me abre sensorialmente. Me apasionan Quevedo, Shakespeare, Francisco Brines y Cernuda.

Mujerhoy:Su padre la convenció para que se dedicara a la abogacía. ¿Qué piensa ahora de su éxito?

Cristina López: Pues está muy contento. Él hace versos y coplillas, y en su momento me dijo que estudiara porque tenía que cumplir su deber de encarrilarme para que me ganara la vida. Pero le hizo mucha ilusión que me saliera bien. Nunca me ha vuelto a decir que regrese al Derecho.