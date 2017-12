2 dic 2017

Escribió sus primeras historias a los siete años, pero solo tras una vida dedicada por completo a su vocación le ha llegado el éxito. Vanessa Monfort ha vendido más de 50.000 ejemplares de 'Mujeres que compras flores', su quinta novela, y gracias a ella se ha convertido en una celebridad en el madrileño Barrio de las Letras.

Sus lectores visitan casi en peregrinación los lugares donde se desarrolla esta historia de amistad entre cinco mujeres enfrentadas a la aventura cotidiana que es la conquista de la independencia: la cervecería La Dolores, la calle Huertas, con sus citas literarias grabadas en el suelo y, por supuesto, la floristería El Jardín del Ángel, donde se cruzan los destinos de las protagonistas.

Mujerhoy ¿Esperaba usted el éxito que está viviendo? Vanessa Montfort.

Vanessa Montfort Nunca te lo esperas, trabajas para que te lean y si llegas a más lectores, más feliz eres. Pero no creas que lo he asimilado mucho: 50.000 libros es hoy una barbaridad.

Mujerhoy 'Mujeres que compran flores' es una historia de amistad, pero también una reflexión sobre los desafíos de la mujer contemporánea. ¿Qué buscaba transmitir?

Vanessa Montfort Yo hablo mucho de revolución femenina, para distanciarla de la feminista, no porque reniegue de ella, ni mucho menos; entre otras cosas, yo no estaría aquí si no fuera por esa revolución. Pero creo que las mujeres de mi generación tienen la necesidad de ir un paso más allá y buscar una calidad de vida, su propia satisfacción y su felicidad. Las conquistas logradas derivan a veces en un estrés vital y una exigencia que hacen que muchas mujeres sientan que han sido engañadas con la revolución feminista. Pero ese tipo de comentarios se debe a que siempre parece que las mujeres tuviéramos que pagar un peaje por los derechos adquiridos…

Mujerhoy ¿Cómo se produce esa presión?

Vanessa Montfort No quieres ser buena, quieres ser perfecta; no quieres escribir, quieres ganar premios... y te dejas la vida y la piel hasta que te caes redonda para que nadie te pueda decir que no estás a la altura. Y en casa igual, una amiga mía se cogió un buen berrinche porque no sabe hacer magdalenas… Tantas responsabilidades nos llevan a la infelicidad y a la insatisfacción más profunda. Lo que dice Victoria, una de las protagonistas de la novela, que es informática: las mujeres somos un software revolucionario intentando instalarse en un ordenador obsoleto, que es la sociedad actual. Estamos en un proceso de transición, eso es todo; por eso los hombres están despistados y por eso nosotras acabamos merendando una tortilla de ansiolíticos

Mujerhoy Sus personajes son mujeres que se quieren muy poco a ellas mismas. ¿Ha percibido esto como un mal endémico?

Vanessa Montfort Aunque su punto de partida sea quererse poco o una autoexigencia enfermiza, van encontrando la forma de darse recompensas y de perdonarse cosas. Insisto, no es lo mismo soñar los derechos de la mujer sobre el papel y llevarlos a la legalidad, que fue el primer paso que pelearon mujeres de generaciones anteriores. A nosotras nos ha tocado el segundo paso: ejecutarlo y llevarlo a la práctica. Y no está siendo fácil.

Mujerhoy ¿Cree en ese poder terapéutico del grupo de amigas?

Vanessa Montfort Claro, de hecho hay estudios al respecto. Luis Rojas Marcos, psiquiatra que ha escrito bastante sobre el universo femenino, dice que las españolas encabezamos las listas de las más longevas del planeta porque hablamos mucho y nos generamos una felicidad química tal (comparable o mayor a la de un orgasmo), que genera una protección psicológica y física. Se habla tanto de la rivalidad entre mujeres que tenía ganas de escribir una historia sobre la amistad.

Mujerhoy ¿Y le molesta la etiqueta de literatura femenina?

Vanessa Montfort Mucho. Me desespera por lo injusta. Pones la palabra mujeres en el título y ya te preguntan si se trata de una novela para mujeres. Es absurdo. Es como decir que soy un gato, de Natsume Soseki, es una novela para gatos. Algún crítico me ha preguntado a qué se debe este cambio de registro. Y, a ver: mi primera novela retrata el siglo XX español, la segunda es un thriller, la tercera es histórica… ¿Por qué es ahora cuando se habla de un cambio? El cambio forma parte de mi ADN como escritora.

Mujerhoy Madrid podría ser el sexto protagonista de su novela. Una acaba conociendo el Barrio de las Letras…

Vanessa Montfort Madrid, igual que Nueva York o Shanghái, es una ciudad en la que pasan cosas. Además, yo tengo una especie de súperpoder la gente que se me sienta al lado termina por contarme su vida, es algo maravilloso. Por otro lado, el Barrio de las Letras es muy bonito, cuna de escritores desde el siglo XVI, tiene una historia preciosa, Solo imaginar que por sus callejas se retaban Cervantes y Lope de Vega… Para mí, los lugares son muy importantes; es muy fácil seguir una ruta de la geografía de mis novelas, algunas tienen incluso su propio mapa.

Mujerhoy ¿Hay alguna otra constante en su obra?

Vanessa Montfort En todas mis novelas hay una obsesión por la capacidad que tiene el ser humano de transformarse. Me dan mucha envidia esas personas que son capaces de vivir muchas vidas en una. Esa teoría de la crisálida que tendrá que ver con mi próxima novela. Si las mujeres nos diéramos cuenta de nuestra capacidad de transformación, nos sentiríamos absolutamente indestructibles

Mujerhoy ¿Y usted qué clase de mujer quiere ser de mayor?

Vanessa Montfort ¡Yo no quiero ser mayor! Y además me da mucha pena morirme, porque tengo muchas cosas que hacer. Si viviera hasta los 95 años, tengo claro que no podría hacer todo lo que tengo pendiente, necesito dos vidas.

Mujerhoy La del tiempo es otra revolución pendiente…

Vanessa Monfort En esta novela me he hartado de decir dos cosas sobre las que he refl exionado mucho. Una: que lo único que nos aparta de la felicidad es el miedo al cambio. Y dos: que vivir es una tarea urgente. Postergar los deseos es peligroso (“Ya viajaré cuando...”; “Ya tendré un hijo cuando…”). Pensamos que vivimos en lugar de vivir. Eso lo hacemos mucho los escritores: novelamos nuestra propia vida, nos la creemos y pensamos que hemos vivido.

Mujerhoy Este gran éxito le pone el listón alto para su próxima novela. ¿Le genera inseguridad?

Vanessa Montfort A mí no me da miedo la página en blanco. Me lo paso muy bien escribiendo, no soy una sufridora: escribo desde que tengo uso de razón para entender lo que me rodea.

Mujerhoy ¿Y qué escribía a los siete años?

Vanessa Montfort Pues mira, he encontrado varios cuentos sobre Nueva York, y yo he escrito dos novelas sobre Nueva York. O sea que esa ciudad ya formaba parte de mi universo creativo. Mi padre era de allí, pero para mí era un lugar muy extraño donde todo el mundo era muy original. Llegué a pensar que solamente existía para mí y en mi imaginación. Eso fue el germen de Mitología de Nueva York, que escribí cuando tenía 25 o 30 años. Pero, de pequeña, yo me autoeditaba libros: hacía una portada, ponía dibujitos, los cosía y se los regalaba a alguien de mi familia. Ya tenía la industria editorial metida en la cabeza desde que era niña. La literatura era mi juguete y lo sigue siendo. No le tengo miedo. Me asustan otras cosas, pero no lo literario.

Mujerhoy Aváncenos algo sobre ese nuevo trabajo…

Vanessa Montfort Saldrá el año que viene y habla sobre la ansiedad de vivir en las grandes ciudades. Se arma, de nuevo, en torno a una amistad femenina en la ciudad de Madrid. Es un caso real de una persona que me contó una historia fascinante en un avión.