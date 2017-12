Planes mágicos en familia

6 dic 2017 pilar ortega

Diciembre es casi sinónimo de planes familiares. Se aproximan las vacaciones navideñas y los teatros se preparan para recibir al público más joven y también más exigente. Aunque cada vez hay más funciones y propuestas donde elegir, no hay que dormirse en los laureles. Se impone ya coger la agenda y buscar los huecos libres entre los compromisos que se nos han echado encima. Hay mucho donde elegir (musicales, circo, danza, ópera, teatro...), pero no tenemos que olvidar que el aforo es limitado. Aquí van tres sugerencias mágicas para abrir boca:

La flauta de Comediants

'La flauta mágica' saca las mejores sonrisas a niños y a adultos, y este montaje tiene además el sello de Comediants: Joan Font está al mando de esta versión de las aventuras del enamoradizo Papageno y su amigo el príncipe Tamino, al rescate de la princesa Pamina. Solo por su colorida escenografía, merecería la pena ver esta fascinante versión de la ópera de Mozart.

'La flauta mágica'. Gran Teatre del Liceu, Barcelona (hasta el 12 de diciembre).

Persiguiendo sueños

Es una oportunidad única para observar de cerca el asombro (si puedes, no dejes de mirar al público, embelesado y con la boca abierta de par en par). Por algo Antonio Díaz (el mago Pop) arrasa y prorroga en la Gran Vía madrileña con su espectáculo 'Nada es imposible'. El ritmo y la emoción no decaen y transmite al espectador la idea de que lo mejor de los sueños no es cumplirlos, sino tenerlos. Entre sus proezas, haber impresionado al mismísimo Stephen Hawking.

'Nada es imposible', el Mago Pop. Antonio Díaz. Teatro Rialto, Madrid (hasta el 14 de enero).

Hadas y faunos

Por primera vez en su historia, el recinto ferial de Madrid se impregna de alquimia y hechizos gracias a 'Circo mágico', un espectáculo de circo de grandes dimensiones que promete ser extraordinario. El hilo conductor será el 'Gran libro de la sabiduría', en el que todo está escrito, donde lo que uno imagina puede materializarse y cuyos personajes solo se hacen visibles en Navidad. Viene con la firma de Productores de Sonrisas ('El circo de hielo' y 'El circo de los horrores').

'Circo Mágico'. Ifema, Madrid (6 de diciembre al 28 de enero).

ADEMÁS...: La reina del espectáculo. Por Rosa Gil.

¿Qué pasa cuando una buena chica judía lo tiene todo (según los estándares de los años 50), pero lo que quiere es ponerse ante un micrófono y contar chistes? La respuesta, en la serie 'The marvelous Mrs Maisel' (ya en Amazon), que escribe Amy Sherman-Palladino ('Las chicas Gilmore') y protagoniza Rachel Brosnahan ('House of cards').