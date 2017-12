Las 10 mujeres en la vida de Clara Sanchís

7 dic 2017 mujerhoy

1. Virginia Woolf, escritora:

Su pensamiento lúcido, salvaje, vital se introduce en mi mente cada vez que interpreto Una habitación propia. Su inteligencia y su imaginación me conmueven, noche tras noche, y me ayudan a vivir.

Ana María Matute pinit

2. Ana María Matute, escritora:

Un libro suyo cayó en mis manos cuando tenía 12 años y me fascinó. No pude parar de leerlo, conmovida, asombrada. Lo recuerdo como si fuera hoy. Descubrí en su prosa el poder de la literatura, esa droga benéfi ca que me acompaña siempre. Le debo el ser una lectora empedernida.

3. Clara Schumann, concertista:

Cuando empecé a tocar el piano, nunca veía obras compuestas por mujeres. Era desconcertante. Al leer sus memorias, entendí las difi cultades que tuvieron para compaginar su maternidad y su condición femenina con su talento. Fue una gran concertista, que luchó por su ofi cio contra viento y marea.

Pilar Miró pinit

4. Pilar Miró, directora:

Tuve la suerte de trabajar con ella en el último montaje que dirigió, El anzuelo de Fenisa, de Lope de Vega. Su mirada fue tan exigente como constructiva y no la olvido. Ser mujer cineasta en un mundo masculino le dio muchos problemas. Pero era una luchadora.

5. Magüi Mira, actriz y directora:

Además de mi madre, es un referente de talento, independencia y creatividad. Me enseñó a hablar en la vida y en el escenario. Es una bellísima fuente de inspiración y de luminosidad. Una artista enorme y trabajadora.

6. Katharine Hepburn, actriz:

Crecí con sus películas. Era diferente, trasmitía una libertad inusual en las mujeres de la pantalla. Su forma de interpretar refl ejaba inteligencia y humor. Importaba más lo que había tras su mirada que su belleza, por una vez.

Audur Ava Olafsdottir pinit

7. Audur Ava Olafsdottir, escritora:

Espero la llegada de cada libro suyo con impaciencia. Me fascina su sentido del humor y la libertad de su escritura, que revoluciona los roles de género, abriendo las puertas a una masculinidad y una feminidad tan complejas como la vida misma.

8. Natalia Millán, actriz:

No sabría decir si la admiro más por cómo canta, baila o interpreta. Es una artista completa y única. Toda ella, pura música. Contemplar su belleza es un regalo para los sentidos. Además, es un ser humano maravilloso.

Nina Simone. pinit

9. Nina Simone, cantante:

Ecléctica y poderosa, con su piano y su voz rota revolucionó el mundo del jazz femenino. Su música nos acaricia el alma. Luchó por los derechos civiles de los afroamericanos con su arte y su inteligencia.

10. Joana Bonet, periodista:

Escritora y periodista que llena de ingenio y talento todo lo que toca. En ella conviven la fuerza y la sensibilidad. Ha sido y es un apoyo constante en mi vida personal y profesional. Gracias a su mirada generosa y audaz soy capaz de, por ejemplo, escribir un artículo a la semana.