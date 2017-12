Las mejores apps para exprimir la Navidad

13 dic 2017

Parece mentira pero la Navidad... ¡ya está aquí! Por eso, para tenerlo todo a punto para sorprender a un amigo invisible, viajar, aprender un idioma o desentonar cantando todos los villancicos habidos y por haber, te resultará útil la lista de apps para aprovechar estas fiestas que ha creado Babbel.

El amigo invisible, en una app

Con el fin de mantener una de las tradiciones de cada Navidad, la tecnología ha evolucionado para simplificarte la vida. Si antes de las fiestas hacíamos papelitos y sorteábamos el amigo invisible a ciegas, este año, la app Mi amigo Invisible te lo da todo hecho. Puedes escoger rangos de precios, importar los contactos que van a participar directamente desde el móvil, hacer una lista de cosas que te podrían hacer ilusión para orientar a tu amigo invisible, etc.

Aprender idiomas, con una app

No te quedes sin palabras y defiéndete en los deportes invernales. Antes de hacer una escapada de fin de semana o ir de viaje durante la semana blanca es muy útil aprender algunas frases y expresiones para no quedarte sin palabras, especialmente si vas al extranjero o si conoces a personas de otro país. Babbel, disponible tanto para web como para dispositivos móviles iOS y Android, ofrece lecciones breves y sencillas, y dispone de algunos cursos con el vocabulario y las frases más útiles para los "Deportes de invierno" o los "Diálogos de viaje".

Encontrar aparcamiento, con una app

Si eres un amante de las cuatro ruedas, no hay nada peor que perder el tiempo buscando un aparcamiento, dando vueltas o acabar pagando demasiado. Por ello, Wazy Park, una enciclopedia de los aparcamientos, puede convertirse en tu mejor compañero de viaje y aliado en la búsqueda de las últimas compras navideñas. Con esta app puedes confiar en una base de datos con miles de espacios de aparcamiento en diversos países: podrás elegir el tipo de parking y controlar los costes, horarios e incluso la disponibilidad de los espacios.

Las mejores pistas de esquí, en una app

Aprovechando la nieve y el frío son muchos los que buscan las estaciones de esquí para desconectar y disfrutar los días festivos para hacer deporte en familia o con amigos. En Esquiades podrás encontrar ofertas de esquí, tanto en España como en Andorra. Con las webcams estarás al día del estado de las pistas y del tiempo.

Comer en casa en cualquier país, con una app

El mes de diciembre y el periodo navideño se pueden considerar uno de los momentos del año con la mayor concentración de fiestas y como no ¡cenas y comidas! Si, además de amante de la gastronomía, eres un aventurero y has decidido pasar las fiestas de viaje, conociendo gente nueva, Vizeat es la app perfecta para ti. En ella hay más de 20.000 anfitriones en 110 países que te invitan a comer a su casa. Es interesante en países donde no hay un gran hábito de salir a comer; pues los mejores platos los encontrarás siempre en los hogares de los locales.

Escoger bien el vino, con una app

Diciembre también es el mes de las cenas de empresa. ¿Pero cómo elegir el mejor vino cuando estás con los compañeros del trabajo? Vivino es una app que investiga los gustos de los usuarios mediante la selección de los tipos de uva y los aromas preferidos para sugerir los vinos más acertados. Podrás descubrir información sobre las uvas y escuchar la pronunciación correcta de los nombres de vinos.

Encontrar el mejor regalo, con una app

Estas fiestas vienen acompañadas de regalos y en ocasiones nos quedamos sin ideas para impresionar a amigos y familiares. La app Schpock sirve para deshacernos de aquellas cosas que no vamos a usar y sacar alguna rentabilidad de estos objetos. Otras veces puede que necesites hacer hueco en el armario para tus nuevos accesorios y encontrar a las personas que desearían tener tus antiguos modelos. Con Shopock puedes comprar y vender objetos, además de encontrar inspiración y sorprender a las personas que más te importan.

Calzado con estilo, en una app

¿Eres de las adictos a las compras y en especial a los zapatos? Stylect te ofrece un sin fin de calzado para que este invierno no dejes de presumir de complementos. Si no sabes qué par de zapatos elegir para la temporada de invierno, está app te mantendrá al tanto de las tendencias, las novedades de las grandes marcas y las nuevas colecciones.

Cantar villancicos con una app

Cantar a pleno pulmón los Villancicos clásicos. Si hay algo que caracteriza la Navidad en nuestro país son los cánticos. ¿Quién no ha cantado pero "mira como beben los peces en el río" o "Noche de Paz" al ritmo de una pandereta? Muchos son los que se pierden a la mitad de la canción. Para que este año reine la armonía y todos cantéis a una voz, disfruta de la app de Villancicos clásicos .

Hacer deporte con una app

Dedicar unos escasos minutos al día y ayudar a que la figura supere la Navidad sin efectos secundarios es todo un reto pero existe una alternativa. Para aquellos que no pueden (o no quieren) gastar mucho tiempo en salir a correr o en ir al gimnasio, ¡tenemos la solución: la app Entrenamiento 7 minutos! Decicando unos minutos al día podrás tonificar tu cuerpo. Cuenta con instrucciones de voz e imágenes y explicaciones detalladas de cómo realizar los ejercicios.