Que Google es la versión 2.0 de 'El libro gordo de Petete' es algo que todos sabemos desde hace años. El 'sancta sanctorum' de las dudas es capaz de poner fin a (casi) cualquier discusión y resolver nuestras inquietudes en milésimas de segundo. Todo se 'googlea' pero... ¿qué es lo que más nos interesa? Como no podía ser de otra forma, Google tiene la respuesta.

"Este año hemos buscado más que nunca", aseguran desde Google, donde nos muestran en un impactante vídeo colgado en su canal de Youtube que las causas sociales son las que más nos mueven. Bajo la arenga de "no podrán silenciarnos [...] no importa lo que nos pase, tenemos que seguir adelante", desde el gigante de Mountain View nos animan a no rendirnos con un contundente "¿listos para revolucionar el mundo?".

Como bien señalan en este vídeo motivador, "las cosas que nos hacen diferentes son nuestros súper poderes", y nos sumamos a su "salid ahí fuera y conquistad el mundo" para recordaros (y recordarnos a nosotras mismas) que "el mundo no sería tan hermoso sin nosotros".

Pero, ¿qué es lo que más nos interesa a los españoles?

General Cataluña

Atentado Barcelona

Bimba Bosé

Puigdemont

Ángel Nieto

¿Cómo...? ¿Cómo eres según tu nombre?

¿Cómo hacer slime?

¿Cómo hacer torrijas?

¿Cómo llegar Google Maps?

¿Cómo saber si tengo cláusula suelo?

¿Qué es...? ¿Qué es el artículo 155?

¿Qué es el TGSS?

¿Qué es la DIU?

¿Qué es el lápsus?

¿Qué es la CUP?

Personalidades Bimba Bosé

Puigdemont

Ángel Nieto

Carme Chacón

Andrea Janeiro

Cine y televisión Eurovisión

HBO

Oscars

Supervivientes

La Sexta Directo

Deportes Liga Santander

Eurobasket

Neymar

Champions League

Roland Garros

