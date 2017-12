Anuncio de Campofrío de Navidad: Amodio y los secretos del rodaje

19 dic 2017

El anuncio de Navidad de Campofrío, dirigido por Isabel Coixet y protagonizado por Carmen Maura, fue rodado a comienzos de diciembre en un inspirador hotel balneario ubicado en Medina del Campo. Y allí estuvimos... Serpenteando entre cables, cámaras, focos, locos y cuerdos... Y así lo vivimos, a través de estos 10 "momentos":

1. El inspirador balneario del rodaje

Nieva en el balneario del Palacio de Salinas. Es el último día de rodaje del anuncio de Campofrío de Navidad y el día es luminoso, pero frío. Es un edificio con aire decadente que recuerda al Palacio de la Magdalena de Santander (de hecho, fue obra de los mismos arquitectos). La luz entra a fogonazos por el corredor de la planta baja, ese corredor con suelo ajedrezado y lámparas de araña que Carmen Maura, la protagonista del anuncio, acabará conociendo como la palma de su mano ("Durante el rodaje he recorrido más de 500 veces el pasillo"). Es la enfermera jefe, una de las pocas personas "cuerdas" que aparecen en spot, y será la que nos guíe por este pequeño universo de locos creado por McCann (Mónica Moro y su equipo), producido por La Joya y dirigido por Isabel Coixet.

El aire huele a sal, el viento mueve las cortinas de los grandes ventanales y en los pasillos que arrancan del corredor hacen tiempo los actores y actrices, con sus albornoces o sus batas blancas y sus caras desencajadas (obra del maquillaje). Joan Manuel Serrat, Baltasar Garzón, Candela Peña, Risto Mejide, Dani Mateo, David Broncano, Irene Villa, Ona Carbonell, la periodista Monserrat Domínguez y Estíbaliz Quesada (la youtuber Soy una pringada) son algunos de los "locos" que aparecen en el anuncio como los internos de esta peculiar residencia que acoge a las personas aquejadas por una extraña enfermedad, el "amodio". Lo descubrimos en uno de los momentos del rodaje y que después aparece íntegro en el spot, aquel en el que Serrat recibe su diagnóstico:

- "¿Qué nos pasa? ¿Es amor?", pregunta Serrat.

- "Eso va a ser odio", opina 'Soy una pringada'.

- "No, es... amodio", explica Rafael Santandreu.

Amodio es la explicación al trastorno que sufren todos y cuyo diagnóstico da el mismísimo Rafael Santandreu, el prestigioso psicoterapeuta que ha escrito "El arte de no amargarse la vida", "Las gafas de la felicidad" y "Ser feliz en Alaska".

2. Amodio o cómo nació el concepto

"Somos hipérboles emocionales", dice Carmen Maura en el spot mientras muestra algunos de los momentos en los que somos capaces de amar y odiar al mismo tiempo. El concepto es poderoso y nació, según explica Javier Portillo, director de marketing de Campofrío España como una fórmula que encajaba a la perfección en la actualidad que estamos viviendo. "Siempre hemos intentado hacer referencia a las distintas maneras de ser de los españoles, buscando algo por los que se nos pueda identificar y este año tuvimos claro que queríamos mostrar que somos capaces de amar y odiar la misma cosa en función de nuestro estado de ánimo. Y así nació esta palabra, así nació la idea del amodio".

3. Isabel Coixet, la directora

Con el brazo en cabestrillo y apariencia serena, Isabel Coixet pone orden en este peculiar manicomio para traducir plano a plano el concepto "amodio", ideado por el equipo creativo de McCann y cuyo referente cinematográfico puede ser, según explica la propia Coixet, Nanni Moretti, "por esa capacidad de hablar de cosas muy serias con un tono ligero". "Muchas de las cosas que salen en el spot las he dicho yo misma y las suscribo totalmente", comenta la directora que, aunque habitualmente no trabaja en publicidad, afirma que decidió formar parte de este proyecto porque en él había muchas cosas que le gustaban. Una de ellas es la protagonista, Carmen Maura. "Es atómica. Todo lo hace fácil. Le das el listín telefónico y seguro que te lo cuenta de forma fascinante", comenta.

4. Carmen Maura, ¿cuerda rodeada de locos?

La admiración de Coixet hacia Maura es "de vuelta", pues Carmen Maura confiesa que es fan de la directora y que ha visto recientemente 'La librería', un film que asegura que "le ha chiflado". "Trabajar con ella es más relajado de lo que me esperaba. Transmite serenidad y tiene claro lo que quiere. Lo único que me ha dado pena es que tiene el brazo lesionado y no puede coger la cámara. Sé que es algo con lo que ella disfruta un montón", comenta Maura.

A la actriz el hecho de ser la "única cuerda" en un mundo de locos le resulta algo "fascinante" y asegura que uno de los momentos que le parecen importantes del anuncio es aquel en el que las da a los pacientes la "medicina" (que no es otra cosa que un bocadillo) pues, a su juicio, en España lo que realmente necesitamos es "compartir más el bocadillo".

5. Chiquito, el guiño imprescindible

Chiquito de la Calzada no podía faltar en el anuncio de Navidad de Campofrío. Su pérdida nos entristeció a todos, por eso a modo de homenaje aparece en los pasillos del balneario un retrato del Conde Mor. El único personaje que, como revela la jefa enfermera Carmen Maura, no es amodio, sino amor-amor. "La presencia de Chiquito era lo que teníamos más claro cuando empezamos a trabajar en el spot. Ha sido una persona que siempre ha estado vinculada a nuestras campañas de Navidad y el año en el que se incendió la fábrica de Burgos fue él mismo el que nos llamó y se ofreció a apoyarnos y colaborar con nosotros. Con este homenaje hemos querido agradecer a Chiquito lo bien que nos ha hecho sentirnos a todos con su manera tan única y particular de hacernos reir", cuenta Javier Portillo, director de marketing de Campofrío España.

6. Candela Peña y las frases con enjundia

Cuenta la actriz de 'Princesas' que trabajar en un rodaje de publicad impacta tanto si eres profesional como si no. "Son muchas las personas que tienen que dar el visto bueno porque estás vendiendo una marca. De alguna manera trabajas para la gente que rueda, para la directora, para los creativos, para la gente que paga... Y aunque tengas una frase sientes que la presión es máxima", cuenta.

Para Candela Peña el mensaje de amodio es potente pues ella también se considera una persona vehemente, a la que le cuesta la gama de grises y es capaz de amar y odiar la misma cosa. "Uso mucho la palabra amor y procuro no usar la palabra odio. Tengo el sentimiento de odio hacia pocas cosas. Pero lo tengo", cuenta. Así, la actriz asegura que ama a su gente y a su profesión pero odia las injusticias, odia que hayan muerto tantas mujeres a manos de sus maridos y que no se pelee lo suficiente para que dejen de pasar cosas así y también odio, por ejemplo, que cumplas 40 años y que dejen de llamarte en el cine español y que dejen de darte portadas en la revista porque tengas cierta edad. "¿Por qué en la portada de Mujerhoy no salen mujeres con físicos normales, mujeres reales como yo?"... Candela Peña lanza el guante. Lo recogemos...

7. Irene Villa y Dani Mateo: el sentido del humor

Para Irene Villa el mensaje sobre el "pensamiento polarizado" que transmite el anuncio de Campofrío es hoy oportuno pues, en su opinión, los españoles somos apasionados y viscerales y vivimos todo intensamente. Además, confiesa que el sentido del humor es más poderoso de lo que creemos. "Hay que saber de lo que adoleces para luego superarlo. Reírnos de nuestras imperfecciones nos hace ser mejores", argumenta.

Comparte Dani Mateo esta opinión sobre la necesidad de transmitir, sobre todo en estas fechas, mensajes que trabajen por la concordia. "Son necesarios todo el año, pero en Navidad son aún más oportunos", cuenta. Además, también apela al sentido del humor para superar el amodio hacia los cuñados en Navidad. "Todos llevamos un pequeño cuñado dentro. Háblale bien y cuídalo porque no es justo que esté siendo el chivo expiatorio de la Navidad", sonríe.

8. Soy la pringada, el contrapunto

"El anuncio de Campofrío es mi salto al mainstream", cuenta Estíbaliz Quesada, más conocida como 'Soy la pringada', que confiesa sentirse orgullosa de su papel en el spot. "Quién mejor que yo para mostrar el odio en este país". Si bien una de las cosas que más satisfacción le produce de su papel en el anuncio es el hecho de que un montón de familias, muchas de ellas conservadoras, "tengan que verme por obligación en Navidad". Como fan de la cultura pop asegura que el hecho de que le hayan llamado para formar parte de un anuncio costumbrista es revolucionario "para bien" y que se siente orgullosa de formar parte de la cultura pop española a través de "su frase" en el spot.

9. Los teaser, un suculento aperitivo

Desde el pasado 14 de diciembre se emitieron teaser a modo de aperitivos con algunos de los personajes que forman parte del interesante universo de locos trastornados por "amodio" creado por Campofrío. En ellos el juez Baltasar Garzón confesaba su amodio por la justicia de este país, la campeona Ona Carbonell, su amodio por la selección, Irene Villa su amodio por el sentido del humor de este país, Risto Mejide su amodio por la picaresca, Serrat nuestra manera de vivir (la fiesta, la siesta...), Candela Peña, su amodio por el cine y por la forma en la que trata a las mujeres.

10. La creación colectiva

Pero el fenómeno amodio no acaba en el anuncio de Navidad de Campofrío, pues la empresa ha lanzado la web amodio.org, que prevé medir el sentimiento del público frente a 24 temáticas de actualidad.