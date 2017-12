Regala un festival por Navidad

18 dic 2017

En la actualidad, la música se vive de una forma muy diferente. Las nuevas generaciones compran menos discos y van a más conciertos. Por eso, los festivales se han hecho un hueco importante en España y cada vez son más los que sueñan con escuchar a su grupo preferido en alguno de los tres días que se suele dedicar a la música en cada uno de estos eventos.

Coachella es el festival por excelencia de las celebrities. Tiene lugar en California en el mes de abril, supone el pistoletazo de salida de todos los que vienen después. Además de ser el escaparate perfecto para tomar nota de lo que se llevará en la época festivalera. Shorts, bien de purpurina, un sombrero, algún que otro fleco y unas botas de caña media, por ejemplo.

Pero Coachella no es apto para todos los bolsillos, cruzar el charco supone un importante desembolso. En España tenemos algunos importantes festivales que ya han alcanzado fama internacional y que se convierten en el regalo perfecto de Navidad para ese familiar, amigo o pareja melómano.

El festival Tomavistas en su edición pasada. pinit

Tomavistas

Siendo "el hábitat natural para los animales de ciudad", el Tomavistas se celebra en el Parque de Enrique Tierno Galván de Madrid. En pocos años se ha convertido en una gran opción para disfrutar en la capital de un fin de semana de música y contacto con la naturaleza. En su edición pasada dio un paso hacia adelante en las contrataciones internacionales y este año su cartel contará con la fuerza de mujeres como Princess Nokia, Javiera Mena, La Bien Querida y Tulsa, siendo las últimas confirmaciones junto a The Jesus and Mery Chain, Superchunk, La Casa Azul, El Columpio Asesino, Belako, Cchad Vangaalen, Melange, Altin Gün, Kokoshca y Chlöe's Clue.

¿Cuándo? 25 y 26 de mayo. ¿Cuánto? Desde 60 euros. ¿Dónde? Aquí.

Primavera Sound

Celebrado en Barcelona, el Primavera Sound se corona como uno de los festivales más esperados del panorama musical y figura entre los eventos más sonados a nivel internacional. Cuenta con una inmensa variedad de géneros repartidos en sus numerosos escenarios. Todavía se desconoce su cartel, pero se rumorea que contará con nombres como The National, The War On Drugs, Björk o Nick Cave, pero habrá que esperar un poco más para saberlo.

¿Cuándo? Del 31 de mayo al 2 de junio. ¿Cuánto? Desde 180 euros. ¿Dónde? Aquí.

Una imagen desde el escenario principal del Primavera Sound. pinit

Bilbao BBK Live

Es la cita perfecta para disfrutar de algo de turismo, pintxos y la música en directo de Gorillaz. Fue la gran confirmación del BBK Live. Junto a The XX, forman parte de los grandes nombres del cartel. Más tarde se han ido añadiendo grupos a la lista del festival bilbaíno como Noel Gallagher, alt-J, David Byrne, Bomba Estereo, Temples, Triángulo de Amor Bizarro, Parquet Courts....

¿Cuándo? Del 12 al 14 de julio. ¿Cuánto? Desde 135 euros. ¿Dónde? Aquí.

Madcool

Camino de su tercera edición, el Madcool se perfila como uno de los festivales más importantes a nivel europeo. Los amantes del festival californiano podrán encontrar en Madrid su particular Coachella. Su cartel ha dado mucho de qué hablar por la importancia de sus nombres. Pearl Jam, Depeche Mode, Queens of the Stone Age, Kasabian o Massive Attack son solo el plato fuerte de su ecléctico ‘line up’, que se completa con las últimas confirmaciones como Tame Impala, Franz Ferdinand o Kase.O, entre otros.

¿Cuándo? Del 12 al 14 de julio. ¿Cuánto? Desde 165 euros. ¿Dónde? Aquí.

El BBK Live se ubica en un enclave perfecto. pinit

Sonorama

El pasado año celebró sus dos décadas con una edición homenaje a la música española. Por el escenario de la mítica Plaza del Trigo de Aranda de Duero ha pasado lo más granado del ‘indie’ español. A la espera de más sorpresas, el cartel de momento está formado por nombres como Izal, Sidecars, Rozalén y Xoel López… y muchos más.

¿Cuándo? Del 8 al 12 de agosto. ¿Cuánto? Desde 60 euros. ¿Dónde? Aquí.

Una imagen del Paredes de Coura durante su edición pasada. pinit

Festivales vecinos

Si algo hemos aprendido de nuestros vecinos portugueses es, que además de hacer un excelente bacalao dorado, también organizan grandes festivales. Como el NOS Alive de Lisboa, que agotó todos sus abonos en cuestión de semanas desde el anuncio de Pearl Jam como cabeza de cartel de su décimo segunda edición.

Un poco más al norte del país encontramos el Vodafone Paredes de Coura, con un marco inigualable solo apto para amantes de la naturaleza. En su próxima edición cuentan con la música de Björk, única confirmación hasta el momento, pero su cartel a buen seguro hará las delicias de lo más exigentes.

¿Cuándo? Del 15 al 18 de agosto. ¿Cuánto? Desde 85 euros. ¿Dónde? Aquí.

