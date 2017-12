Moderna de Pueblo: "Me niego a que me llamen feminazi por reivindicar la igualdad"

19 dic 2017 CECILIA MARÍN

Moderna de pueblo es el alter ego que Raquel Córcoles (Reus, 1986) se inventó para contar la vida de una veinteañera que se muda a la gran ciudad en su etapa universitaria. Nos la presentó en 2010 en 'Soy de pueblo', y en 2013, tras conocer la fauna y flora masculina que poblaba el asfalto metropolitano, publicó 'Los capullos no regalan flores'. Un año más tarde se mofó del postureo en 'Cooltureta' y ahora, también desde el humor, la ironía y la crítica fina, toca en 'Idiotizadas: un cuento de empoderhadas 'un tema bastante más serio: los dilemas de una generación que ha crecido escuchando frases como “el día de tu boda será el día más feliz de tu vida” o “esa tía es una zorra”. Hablamos con la autora.

Eslang: Idiotizadas: un cuento de empoderhadas es un poco la continuación de Los capullos no regalan flores. ¿Sabías desde el principio que este nuevo libro iba a poner el foco en el empoderamiento femenino?

Raquel Córcoles: Lo pensé para Imperfectas, pero me di cuenta de que estaba muy implicada con el tema de manera personal y prefería tratarlo desde Moderna de Pueblo y sus amigas. Es una continuación de Los capullos porque salen los mismos personajes, pero ahora estaba más preparada para no contarlo todo a través de Moderna, que es lo más fácil porque es más autobiográfico. El tema estaba clarísimo: no hay nada que motive, me mueva y me hierva más la sangre que hablar de feminismo.

