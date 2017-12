A queen within: eres lo que vistes

26 dic 2017

Mencionar en la misma frase al diseñador Alexander McQueen y al psiquiatra suizo Carl Jung puede parecer descabellado. Sin embargo, esa es la premisa de la primera exposición que el New Orleans Museum of Art (NOMA) dedica a la moda: 'A Queen Within: Adorned Archetypes' [Una reina interior: arquetipos adornados]. Y tiene sentido.

McQueen dominaba como nadie el arte de construir una narración a partir de una colección o un desfile. Por eso, el museo ha seleccionado 100 piezas de vestuario, fotografías e imágenes de sus pasarelas (y de otros 30 diseñadores, entre ellos Prada, Chanel o Comme des Garçons, además de material de referencia); y las ha clasificado en función de los arquetipos jungianos: las construcciones de distintos 'personajes', que surgen del inconsciente colectivo y se convierten en la base de las historias que contamos.

saga sig Serena Gili, Cashmere beaded top with golden Fiberglas skirt, Discipline Collection 2012. Mattias Lindback Alexander McQueen, Dress, Heaven and Hell Collection Autumn/Winter 2010. Courtesy RKL consulting. Mattias Lindback Alexander McQueen, Ensemble, Natural Dis-tinction, Un-natural Selection Collection, Spring/Summer 2009. Courtesy RKL consulting. Courtesy of Pam Hogg Pam Hogg, Black Dress #4, Spring/Summer 2013. Carmody Creative Photography Alexander McQueen, Dress, Autumn/Winter 2006. Courtesy RKL consulting

Así, la muestra se divide en siete secciones: la Sabia, la Maga, la Hechicera, la Madre Tierra, la Exploradora, la Heroína y la Artista. Estas áreas, basadas en las divisiones de Jung y derivadas de referencias mitológicas y de la literatura popular, nos hablan de las distintas -y contradictorias- visiones de lo femenino que residen en nuestra mente, nos hacen reflexionar sobre los roles cambiantes de la mujer en la sociedad... y nos ofrecen un privilegiado paseo por la historia de la moda (hasta el 28 de mayo de 2018).