10 mujeres que han marcado la vida de Carla SimÃ³n

1. Berta Pipó (Actriz y hermana).

Es una joven actriz con un talento infi nito por seguir explorando. Además, es mi hermana, una de las personas más bellas y justas que existen en este planeta. Por suerte, la tengo cerca para que muy a menudo me dé lecciones.

2. Lucrecia Martel (Directora de cine).

Es una de mis cineasta favoritas y una constante inspiración en mi carrera: por su sutileza, por la creación de densas atmósferas, por sus excelentes diálogos y su constante exploración de las posibilidades narrativas de la imagen y el sonido.

3. Gena Rowlands (Actriz)

Me parece una de las grandes actrices que nos ha dado la historia del cine. Me inspira cada una de sus interpretaciones, en particular las que creaba desde la intimidad con John Cassavettes.

4. Sally Mann (Fotógrafa)

Es una de mis fotógrafas favoritas. Su serie de Immediate Family, en la que fotografía a sus hijos, consigue transmitirme una intimidad y una poética únicas. Sin duda, la obra de Sally Mann fue una referencia para el enfoque visual de Estiu 1993.

5. Concha Buika (Cantante y poeta)

La fuerza de su voz es para mí una fuente de inspiración inagotable. La mezcla que lleva a cabo en sus canciones entre fl amenco, jazz y soul me fascinó desde el momento en que la descubrí. Estoy deseando crear la escena perfecta para poder poner una de sus canciones.

6. Núria Aidelman y Laia Collel (Cineastas y educadoras)

Impulsadoras del proyecto Cine en Curso, entre otros, su labor en la transmisión del cine y la educación en escuelas e institutos se ha convertido en un referente. Tengo la suerte de poder contagiarme de su pasión por el cine transmitiéndolo a los jóvenes

7. Pipi Cazaslargas (Personaje literario)

Siempre me ha fascinado la fuerza, valentía y rebeldía de Pippi Calzaslargas. De pequeña me sentía identifi cada, ya que es huérfana de madre. ¡Hasta tenía un vestido de Pippi que me hizo mi abuela!

8. Susan Sontag (Ensayista y escritora).

Cuando estaba en la universidad, leí por primera vez uno de sus libros, Sobre la fotografía, que tuvo un gran impacto en mi educación y que me sugirió un mundo de preguntas en torno a lo que es la imagen fotográfica.

9. Françoise Barré-Sinoussi (Viróloga)

Siempre ha estado en mi lista de aquellas personas a quien daría las gracias si tuviera la oportunidad de conocerla, por su esencial contribución a la medicina cuando, en 1983, descubrió que la causa del sida era el VIH, el virus de inmunodefi ciencia humana. Por ello le dieron el Nobel de Medicina en 2008.

10. Ada Colau (Activista y política).

Participó en la creación de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) y es la primera mujer alcaldesa de Barcelona. A mí me ha enseñado a humanizar el mundo de la política.