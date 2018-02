5 feb 2018 mujerhoy

'Cuerpo de élite' es la (nueva) serie original de Atresmedia Televisión que se estrena este martes 6 de febrero en Antena 3. Si bien, a los amantes del cine español ya les sonará este título. En 2016, 'Cuerpo de élite' fue una de las películas más taquilleras de la gran pantalla con más de un millón de espectadores. Joaquín Mazón se encargará (de nuevo) de dirigir la adaptación.

Un grupo secreto de operaciones especiales formado por una boina verde, una mossa, un ertzaintza jesuita, un tedax y un ladrón que se hace pasar por policía nacional, deberán aparcar sus diferencias y resolver juntos misiones imposibles.

'Cuerpo de élite' viene pisando fuerte y promete humor, promete ironía, promete actualidad, promete política y promete entretenimiento. Y una vez llegados a este punto, es necesario poner cara a todos y cada uno de los personajes que nos harán reír cada noche en nuestro sofá.

De izquierda a derecha: Octavi Pujades como Ximo, Adriana Torrebejano como Berta Capdevilla, Álvaro Fontalba como Josemari y Cristina Castaño como Elena Rodríguez.

¿Quién es quién en 'Cuerpo de élite?

1. La primera gran apuesta de la serie se trata de la actriz Cristina Castaño, que tras su gran zasca en los premios Goya, debuta con su personaje llamado Elena Rodríguez. Es "la versión madrileña de Rambo", una boina verde preparada para el combate cuerpo a cuerpo.

Cristina Castaño como Elena Rodríguez.

¿El problema? Su familia ignora su faceta más peligrosa, y deberá luchar por ser la madre y esposa perfecta mientras mantiene a salvo su secreto.

2. Octavi Pujades es Ximo: Ximo Moltó es el TEDAX más temido de Valencia. Su pasión por los explosivos nació en la catedral de la Ruta Destroy, cuando escuchó por primera vez el ‘Bombas’ de Chimo Bayo. Un kamikaze, un espíritu libre que tendrá que aprender a trabajar en equipo para ganarse el respeto de sus compañeros.

3. Canco Rodríguez es Salva: Salvador Baeza es el policía más implacable de Málaga, un tipo duro que no teme a nada ni nadie. El candidato perfecto para el Cuerpo de Élite. ¿El problema? El reclutado es Rafita Carmona, un delincuente que se hará pasar por Baeza para que la vida de le una nueva oportunidad de mejorar como persona.

4. Adriana Torrebejano es Berta Capdevilla, una niña mimada que abandona su casa para convertirse en la mejor Mossa d'Esquadra de su promoción. Su gran sentido de la moral ante las injusticias le harán pensarse dos veces las misiones que deberá completar (al margen de la ley) junto a sus compañeros.

5. Álvaro Fontalba es Josemari: para completar el grupo solo hacía falta un vasco, Josemari Zabaleta es un viejoven, enclenque, lo opuesto a lo que uno se imagina al pensar en un agente secreto.

Pero Josemari tiene un arma secreta: su hermano Iñaki, un agente modélico que debe quedarse en el Cuerpo contra su voluntad solo para protegerle. Ahora, Josemari tiene la oportunidad de demostrar a su hermano mayor que él también puede ser un agente especial.

¿Quiénes son los jefes del Cuerpo de élite?

Todo grupo de operaciones especiales debe estar capitaneado por alguien que ponga los puntos sobre las íes y Ana Morgade será la principal encargada de ello. Su personaje es Montse y no hay enemigo que no tenga fichado ni documento clasificado que no haya leído. Es la biblioteca de Alejandría en persona.

Ana Morgade capitaneando al Cuerpo de élite.

Solo tiene un talón de Aquiles: su compañero Efe. Empezó siendo su secretaria y acabó cometiendo el mayor error de su vida: convertirse también en su amante. Encarnado por el actor Antonio Garrido, es un personaje sarcástico y machista que no aguantará que su antigua secretaria sea ahora la Jefa de Inteligencia.

Por último Ismael Martínez es Iñaki Zabaleta, que a pesar de su gran experiencia como agente especial, su única misión esta vez, será proteger a su hermano Josemari.

¿Quién representa el Ministerio del Interior?

Joaquín Reyes será el Ministro del Interior Julián Ocaña. Su principal problema es la carencia de liderazgo. Ni capacidad de reacción. Ni es un orador brillante. Tan solo es un buen tipo metido en un gran lío. Y, para colmo, el Cuerpo de Élite no para de meterle en problemas.

El Langui será Carreño, el líder de la oposición al Ministro del Interior, Julián Ocaña.

Básicamente, se dedica a sobrevivir a los embistes de Carreño, el líder de la oposición protagonizado por el Langui y al que le mueven dos obsesiones: la corrección política y descubrir si los rumores sobre la existencia de un Cuerpo de Élite secreto son ciertos.

Pero por suerte, cuenta con la ayuda de Andrea, su mano derecha y quien dedicará su existencia a no dejar que el Ministro sea el hazmerreír de España.

