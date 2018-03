Paco Delgado: "El cine es como una droga"

11 mar 2018 guillermo espinosa

Un el amplio estudio de Paco Delgado, en su céntrico piso madrileño, reina hoy cierto orden. Sobre un mueble archivador, y sin solemnidad, reposan sus dos Goyas, por Blancanieves (Pablo Berger, 2012) y Las Brujas de Zugarramurdi (Álex de la Iglesia, 2013).

Ayer se estrenó en nuestro país Un pliegue en el tiempo, la película de Disney a la que ha dedicado meses y en las paredes, enormes cartulinas recogen aún su investigación previa: colecciones de imágenes que repasan texturas de maderas y plantas, colores y tipos de tierra, efectos de lava y volcanes, humaredas e, incluso, nubes. "No es habitual que haga aproximaciones tan abstractas a un vestuario, pero la película lo pedía", cuenta el diseñador, dos veces nominado al Oscar por Los Miserables (2012) y La chica danesa (2015), ambas de Tom Hooper.

A primera vista, esas imágenes apelan a su Lanzarote natal, una isla azotada por vientos y modelada con violencia telúrica. "Esa fuerza de la isla caló en mí. Me basta cerrar los ojos para recordar nítidamente los paisajes de mi infancia". Así que no es de extrañar que, a la hora de representar unos personajes muy vinculados a fuerzas de la naturaleza en Un pliegue en el tiempo, esos paisajes se hayan colado de alguna manera en su retina. "Siempre tuve unas ganas locas de volar de la isla. Soy muy local, pero aspiraba a vivir en muchas partes del mundo", reconoce. La historia de un joven que se fue a Madrid a estudiar Física y que terminó dejando la carrera -"una educación muy masificada, donde algo que me interesaba dejó de interesarme, y me planteé buscar otros horizontes"- hubiera sido muy distinta si no se hubiera presentado, "sin pensarlo, de forma incluso frívola", al examen de ingreso del Institut del Teatre en Barcelona.

Lo aceptaron, cursó sus estudios, empezó a trabajar en teatro -con Narros, Andrea d'Odorico y Sonia Grande- y decidió ampliar conocimientos en Londres, en la escuela de Margaret Percy Harris: "Una de las precursoras de la revolución estética del teatro inglés del siglo XX. Harris era la diseñadora de cabecera de John Gielgud o Lawrence Olivier; una persona muy especial, a la que le debo muchísimo. Más que de lo que aprendí de ella, de cómo me enseñó a aprender de mí mismo, a quitarme cualquier tipo de complejo y confiar en mi intuición", cuenta.

Hoy, con una carrera jalonada de premios internacionales -incluido el del Costume Designer Guild, el sindicato profesional americano-, Paco Delgado se permite reconocer que "al principio, el cine me pareció una locura y no me gustó. Pero tiene esta cosa como de droga dura, que te atrapa y al final, sin saber por qué, terminas... pues aquí, donde estoy ahora".

d.r. Paco Delgad junto Oprah Winfrey, que interpreta a la guía celestial Mrs. Which. d.r. Oprah Winfrey caracterizada como "guía celestial", con vestuario de Paco Delgado, en Un pliegue en el tiempo. d.r. Reese Witherspoon caracterizada como "guía celestial", con vestuario de Paco Delgado, en Un pliegue en el tiempo.

Siempre cuento que, después de hacerla, mientras esperaba a que me recogieran para ir a rodar de madrugada, porque estaba de ayudante de Sonia Grande en Los otros (Alejandro Amenábar, 2001), vi un cartel gigante de La Comunidad en una marquesina y... me dio miedo. Me dije: "¿En serio he creado yo a estos monstruos? ¿Han salido de mí?". Esa imagen, creo que de Juan Gatti, tuvo mucha repercusión: ese año, en una revista semanal, las páginas centrales de un reportaje sobre personalidades de la cultura reproducían el esquema, las poses y hasta el estilo de la ropa... Realmente, parecía haber creado una tipología contemporánea de la España negra.

En su trabajo queda en evidencia su enorme cultura del cine clásico. Viendo Un pliegue en el tiempo, no se puede evitar pensar en el vestuario de las películas del cine mudo, o de los años 30, de las que me consta que es un reconocido fan...

¿Sí? Me sorprende... si lo hay, no ha sido del todo consciente. Es verdad que el cine clásico, y el mudo, siempre me han fascinado. Una de las películas de las que he hecho que más me gustan fue Blancanieves, porque precisamente me dio la oportunidad de trabajar en un cine que admiro, porque creo que el cine mudo fue una expresión artística totalmente distinta, que cambió completamente con la llegada del sonoro. Sí, reconozco que siempre me ha gustado mirar atrás. ¿Qué hay algún reflejo en esta película? Pues puede ser. Pero en principio, no de forma consciente.

Para decidirse a participar en una película, lo primero que hará será evaluar el guión. ¿Qué le atrajo de Un pliegue en el tiempo para decidirse a hacerla?

Aquí fue la historia la que me atrapó. Un pliegue en el tiempo no es un libro muy conocido en España, pero en Estados Unidos esta novela juvenil de Madeleine L'Engle, publicada en 1962, es importantísima. En muchos estados del país forma parte del curriculum escolar. Y te encuentras a mucha gente que habla del libro de una forma muy emocional, tipo: "Mi perro se llama como el de Meg en el libro". La historia, y no solo desde la perspectiva del vestuario, me pareció muy sugerente. Y luego estaba la directora: Ava DuVernay. Trabajar con ella me interesaba mucho, porque dirigió Selma (2014), una película que disfruté muchísimo, y grandes documentales como 13, sobre las diferencias raciales en el sistema de prisiones norteamericano.

¿Cómo es el proceso previo a participar en una película en Hollywood? ¿Similar al de España?

Yo llegué a esta película un poco de rebote. Hubo una diseñadora previa que no llegó a entenderse con la directora, algo que puede pasar. De hecho es habitual en la profesión. Luego me llamaron a mí. En este mundo internacional, siempre te llaman para una primera entrevista. No te llaman para decirte: "Paco, tengo una película para ti". Tú haces la entrevista para exponer tu punto de vista y, si les parece que es sugerente, o si el director o directora piensan que eres lo suficientemente interesante como para desarrollar ideas en común, te llaman. Y si no, adiós muy buenas.

Ha sido fascinante ver el trabajo previo que ha realizado para crear a estas "guías celestiales", que concentran buena parte de la creación con mayúsculas del vestuario de la película. Se ha inspirado de forma muy abstracta en la naturaleza, como la tierra, los volcanes, el viento, el agua, los árboles...

No es que normalmente yo parta de ideas tan abstractas. Esta película lo demandaba por sus personajes. Ellas son fuerzas de la naturaleza: el personaje de Oprah Winfrey había sido una estrella; el de Reese Whiterspoon tenía que ver el viento, la diversión, las flores...; el de Mindy Kaling era más terrenal, tenía que ver más con la humanidad, así que tendía a la tierra, la madera, los libros...

Yo no conduzco, así que en Los Ángeles o me ponen chófer o no voy". paco delgado

Aquí ha vestido a Reese Witherspoon, a Oprah Winfrey... ¿En qué medida la opinión de los actores sobre el personaje también se acaba formalizando en el vestuario?

Hay un proceso y un diálogo. Generalmente, yo analizo el guión, luego hablo con el director para saber qué quiere, cómo lo ve, quiénes son sus personajes para él. De ahí, elaboras una idea general sobre ellos, que plasmas en dibujos o con imágenes... Sobre esto, tienes una primera reunión con cada actor, para saber también cómo ve él al personaje y que él sepa cuál es tu visión. De ahí sacas conclusiones y vas afinando el figurín final, que a veces no es ni un diseño, sino una idea, una fotografía de algo que existe, de un cuadro... Esto vuelve a pasar por el director y los actores, porque es una visión más objetiva y concreta. Y de ahí ya diseñas... si les encanta. Si les desagrada, vuelves atrás. La cuestión es llegar a un punto en común. Forma parte del trabajo.

¿Cómo ha sido vestir a Oprah, una de las mujeres más poderosas del planeta?

¿Te refieres a si impresiona? Bueno, una parte sí, pero otra parte no. Porque no deja de ser una compañera de trabajo. Solo tienes dos opciones: o vas impresionado, o no te impresionas. Y si quieres trabajar de forma normal, haces lo posible para que no te impresione.

Usted ha trabajado muchas veces con cierta perspectiva historicista. ¿Cómo plantea en el cine la ropa del presente?

Hacer cine contemporáneo es de las cosas más complicadas de esta profesión. Cuando haces época, tienes unas pautas o claves que puedes utilizar. Existe una idea consensuada del pasado, muy marcada por el cine, que te permite trabajar. Pero dotar de personalidad una ropa actual, en un mundo donde todos vestimos de forma muy similar... es complejo. El trabajo se vuelve mucho más sutil. Puedes explicar y contar un montón de cosas, pero tienes que estar mucho más atento.

Viendo el vestuario de Un pliegue en el tiempo, aparecen vínculos claros con el trabajo de diseñadores como Issey Miyake o Iris Van Herpen. ¿Está muy unido el trabajo de diseñador de vestuario a la realidad de las pasarelas de temporada?

Ni unido ni separado. Yo sigo la moda y la utilizo porque es una fuente de ideas. Pero no es el mismo trabajo. Siempre digo que el diseñador de moda parte de sí mismo y sus experiencias para proponer algo hacia el exterior, y que mi trabajo es casi el opuesto: yo parto del exterior, de un guión y una visión que no es solo mía, lo interiorizo y diseño lo que creo que es conveniente para un personaje y una historia concreta que estoy ayudando a contar. Esa es la gran diferencia.

¿Cómo es su vida en Los Ángeles? Supongo que será fácil si conduce...

Pues no conduzco. A mi me ponen un chófer, que para eso está en mi contrato, y si no, pues no voy [Risas].

Entonces, ¿cómo se organiza en una ciudad tan vibrante pero extensa?

Para mí Los Ángeles es una ciudad que no me puede recordar más a Las Palmas de Gran Canaria [Risas]. Incluso a ciertas partes de Tenerife. Te aseguro que allí sigo saliendo a cenar y quedo con amigos. Los Ángeles es como cualquier ciudad.

¿Se siente parte de la comunidad cinematográfica de Los Ángeles? Supongo que, con dos nominaciones a los Oscar, será un profesional conocido...

Ay, yo que sé. Me relaciono de una manera normal con todo el mundo. Bueno, te reconozco que la primera vez que me presentaron a Coleen Atwood flipé en colores, porque una de las grandes razones por las que alguna vez me interesó el vestuario de cine fue por Eduardo Manostijeras (Tim Burton, 1990). Y el vestuario era suyo. Y todavía me parece una pasada. Me impresionó conocerla.

¿Cómo ha sido su incorporación al universo Disney y cómo lo evalúa?

Disney ahora mismo es una de las empresas más importantes de la industria. Para mí, ha sido una suerte que pensaran en mí y, de hecho, estoy ahora repitiendo con ellos [está rodando Jungle Cruise, a las órdenes de otro español con carrera hollywoodiense, Jaume Collet-Serra], así que ha sido fructífero para todos.

Me interesa tanto el cine espapoñ como el americano; no me muevo por dinero". paco delagdo.

Sus "guías celestiales" son buenas, pero su vestuario no es "inocente", al menos en el grado convencional: hay algo también atemorizante...

Desde luego, no me he planteado nada en términos de "bueno y malo". He intentado reflejar un mundo para cada una de ellas, y no me he preocupado de nada más. En los cuentos para niños, que generalmente son ejemplarizantes, siempre hay vías para representar el miedo, los peligros... Y todo eso está en este cuento, como en cualquier otro. Ya en Caperucita roja, se le dice a Caperucita que no hable con el lobo porque le puede pasar algo, y la transgresión que ella hace al hablar con el lobo desencadena la trama. Eso mismo ocurre en esta película, que es la historia de una niña que pierde a su padre científico y tiene que comenzar un viaje al Universo para buscarlo. Pero ese viaje es también interior, para poder superar sus propios miedos. Hay, claro, una parte que no es del todo complaciente, como tiene que ser, aunque el final sea feliz. Pero sí que hay en cierta medida una responsabilidad para ser edificante, o educativo, o dar algo de ayuda a los niños, y también a los adultos, para entender qué genera la mayoría de conflictos del mundo hoy en día... El cuento es una de las mayores herramientas para entender el mundo y nuestra cultura.

¿Y qué miedos tiene ahora Paco Delgado, que trabaja para una de las mayores industrias del planeta?

Miedos tienes todos los días, desde que te levantas. Los tiene todo el mundo, y los tengo yo también. El principal es el miedo a que tu trabajo no esté bien. Yo todavía sigo dudando muchísimo de mí mismo. Y encantado de que eso pase, porque creo, sinceramente, que tenemos que dudar de nosotros mismos para poder crecer. La autocomplacencia jamás ha sido una buena idea. Uno tiene que estar siempre dudando y cuestionándose. Pensar que lo puedes hacer mal te ayuda a estar atento para no hacerlo. Y la realidad, efectivamente, es que sí: lo puedes hacer muy mal. Incluso tienes el derecho a hacerlo mal.

¿Le volveremos a ver en el cine español, incluso si el caché no es el mismo del que tiene ahora en Hollywood?

Sí, claro que sí. Lo mismo que si me ofrecen una película libanesa que me parezca interesante. Una de las funciones más importantes de tu trabajo es que puedas sobrevivir de él. Pero no me parece la condición más importante de todas. Ahora estoy trabajando en películas del cine americano, pero no es por el dinero, sino porque me interesan los proyectos en sí. Sé que cuando me interesen otro tipo de películas, no dudaré en hacerlas.