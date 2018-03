Consejos prácticos para viajar (barato) en avión con la comodidad de 'business'

12 mar 2018

En poco más de quince días llega la Semana Santa, y empezamos a soñar cada vez más fuerte con el verano. A partir de ahora, los puentes y el buen tiempo nos harán tener (aún) más ganas de hacer las maletas y poner rumbo al paraíso, pero... ¿cómo viajar barato y, al mismo tiempo, disfrutando de las comodidades 'de lujo' con las que vemos que viajan las influencer? Tranquila, que no hace falta que te gastes el sueldo de un mes en un billete en 'business' si sigues estos consejos prácticos.

Viajar en 'business' no siempre es caro

Seguro que cada vez que abres Instagram, ves a tus influencers y famosas favoritas compartiendo sus maravillosos vuelos en primera clase. Bien, sabemos que el precio de estos billetes es prohibitivo para la mayoría de nosotras (si no es así, ¡invita a la redacción de Mujerhoy.com a tu próximo viaje!), pero lo que quizá no sepas es que en los días previos al viaje, hay compañías aéreas que, si no han cubierto las plazas en 'business' y 'first class', realizan subastas de estos billetes con precios de puja que son auténtica ganga. Así que, sobre todo si tu vuelo es largo, estate atenta porque quizá tengas suerte...

Prepara a conciencia tu 'airport style'

Olvídate de los pitillo y los taconazos de 12 centímetros con los que ves a las famosas salir del avión y apuesta por un look confortable que te permita libertad de movimiento durante las horas de vuelo. Tus mejores opciones serán un vestido largo y ancho con el que no notes que te aprieta ninguna costura y con el que, además, podrás cambiar de postura sin miedo a enseñar más de la cuenta. Además, las mallas combinadas con una camiseta 'oversize' o los pantalones tipo 'harem' te harán volar con mucha más comodidad.

En cuanto al calzado, guarda en la maleta tanto los zapatos muy estrechos como las sandalias de tiras. Recuerda que con la presión y con las horas en la misma postura nuestro cuerpo tiende a hincharse, y tus pies serán dos de los grandes damnificados.

Además, si hay un imprescindible en tu look de viaje en avión ese es el pareo. No solo es un complemento perfecto para tu look: también es el aliado perfecto para ganar la guerra a los aires acondicionados con temperaturas polares.

Por supuesto, recuerda llevar un 'kit de supervivencia' en tu equipaje de mano con crema hidratante, maquillaje y un look de repuesto, no solo por si tu maleta facturada sufre algún contratiempo, sino porque una cosa es que vayas cómoda durante el vuelo, y otra es que no puedas salir del aeropuerto como una auténtica 'celebrity'.

Detalles que marcan la diferencia

Todas sabemos que no se pueden meter envases con líquidos con más de 100ml. en el equipaje de mano, y también sabemos que muchas compañías aéreas, sobre todo, 'low cost', te cobran por absolutamente todo cuando estás a bordo. Por eso, porque es fundamental estar bien hidratada durante el viaje, y porque no queremos pagar el agua mineral a precio de champagne, tenemos un truco infalible: lleva una botella vacía en el bolso, y llénala de agua fresquita una vez hayas pasado el arco de seguridad del aeropuerto, justo antes de montar en el avión. Fácil, ¿verdad?

El tiempo es oro

Las horas 'muertas' en los aeropuertos son eternas, y a veces, por conseguir un billete más barato, debemos pasar largas esperas de conexión en aeropuertos rándom del mundo. ¿Sabías que puedes puedes usar las 'VIP lounges' sin tener un billete de 'business' o de primera clase? Sí, es cierto que hay que pagar por entrar, pero en la mayoría de los casos no son más de 25 o 30 euros, y dentro no solo tienes cómodos sofás, duchas y wifi: también puedes beber y comer (bien) todo lo que quieras. Ahora, piensa cuánto cuestan los cafés y los menús en el aeropuerto, y echa cuentas... ¡compensa!

Además, no te entretengas al salir del avión si tienes que pasar controles de pasaporte e inmigración. No queremos decir que salgas dando empujones, pero tampoco te pares para ir al servicio, a mirar los perfunes del 'duty free' o a tomar un café... Y es que piensa que en tu vuelo pueden ir unas 200 personas a las que el funcionario de aduanas de turno tiene que revisar los papeles y preguntar el motivo de su viaje. Si te das prisa, te quitarás una larga cola de en medio.

