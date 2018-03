Douglas Kirkland: clics de cine

12 mar 2018

En 1961, un joven artista llamado Douglas Kirkland fotografió a Marilyn Monroe para la portada de la revista Look. La imagen de la diva entre sábanas blancas marcó el principio de una carrera brillante... y le convirtió en el retratista preferido de las estrellas de Hollywood. A su cámara y a su instinto les debemos algunas imágenes imborrables de los grandes rodajes de los últimos 60 años, desde 'Sonrisas y lágrimas' hasta 'Australia'.

Kirkland era una presencia amable y silenciosa en el set, capaz de esperar horas observando hasta que sentía aquella "vibracion interna" que le anunciaba que allí había una foto. Así retrató a Audrey Hepburn en el rodaje de 'Cómo robar un millón' -y en aquella sesión conoció a su mujer, Françoise, con la que sigue casado-; a Marcello Mastroianni y Faye Dunaway abrazados en el plató de 'Amantes'; a Robert Redford y Meryl Streep en un desenfadado momento de 'Memorias de África' o Jack Nicholson presumiendo de su Oscar por 'Alguien voló sobre el nido del cuco'.

Douglas Kirkland Marilyn Monroe en una de las fotoa de la sesión que Kirkland hizo para la revista Look Douglas Kirkland Robert Redford y Meryl Streep rodando 'Memorias de África' en Kenia, 1985 Douglas Kirkland Audrey Hepburn en París en 1965 durante el rodaje de 'Cómo robar un millón' Douglas Kirkland Marcello Mastoianni y FayeDunaway en unos de los escenarios de la película 'Amantes' en Treviso, Italia en 1968

Ahora, sus mejores fotografías pueden verse en el Lumière Brothers Centre for Photography de Moscú, en la exposición Douglas Kirkland: behind the scenes (hasta el 15 de abril), con especial atención a dos momentos fundamentales de su carrera: aquella sesión de fotos a Marilyn Monroe en 1961 y las tres semanas que dedicó a acompañar a la diseñadora Coco Chanel en 1962.