21 sep 2017 Cristina Uranga Madrid

Quien no arriesga no gana. Stacy Martin lo sabe porque apostó muy fuerte en su primera película. Su misión era difícil, compleja y delicada: compartir personaje con Charlotte Gainsbourg en 'Nymphomaniac', la polémica obra en dos actos de Lars Von Trier. Stacy era Joe, la carnal protagonista, entre la adolescencia y los 32 años; Gainsbourg retomaba el papel desde ese momento hasta los 50.

Y esa creación a cuatro manos le ha permitido a Stacy, a punto de cumplir los 25, compartir ahora cartel con Robert Pattinson o Salma Hayek. No está nada mal para una recién llegada. Su actuación, su sereno carisma y esa aura francesa de educación entre parisina y británica con adolescencia en Japón (que recuerda a otra de las grandes, Charlotte Rampling) le ha valido el beneplácito de la reina de la moda intelectual, Miuccia Prada.

Y un salvoconducto directo a sus más representativas campañas de esta temporada: la de moda, en la que comparte cartel con otras actrices jóvenes; y la del primer perfume de Miu Miu, donde solo le hace la competencia un lindo gatito. Hemos charlado con ella para que nos cuente cómo fue esa experiencia y nos ha dado todos los detalles.

Mujerhoy ¿Impone mucho crear una campaña con leyendas de la moda como Miuccia Prada y el fotógrafo Steven Meisel?

Stacy Martin Fue una experiencia maravillosa. Lo mejor de trabajar con gente como Miuccia y Steven es que les gusta que les sorprendan. Tienen sus propias ideas sobre la campaña, pero dejan que aportes tu granito de arena.

MH Ha tenido una infancia muy poco convencional. Francia, Japón, Londres... ¿Qué le ha aportado como experiencia vital?

SC Nunca pensé que mi educación fuera inusual. En realidad, siempre fui a colegios donde mis compañeros tenían vidas muy parecidas a la mía.

MH ¿Cuándo supo que quería ser actriz?

SM Cuando terminé la universidad, en Londres, estuve un año formándome como actriz. Pero la interpretación solo se convirtió en mi profesión de verdad cuando me eligieron para hacer de Joe en 'Nymphomaniac'.

MH ¿Qué significa la moda para usted?

SC Lo que más me interesa es su aspecto creativo. No me obsesiono por estar a la última, pero encuentro fascinante seguir el trabajo de los diseñadores y observar cómo desarrollan su universo creativo.

MH ¿Qué cree que aporta su doble condición de inglesa y francesa a su estilo?

SC No soy muy consciente de que mi doble nacionalidad afecte a mi estilo. Ante todo, me gusta ser práctica y quiero que la ropa me resulte cómoda.

MH ¿Cómo viste habitualmente?

SC Soy bastante minimalista en mis elecciones. Tengo unos vaqueros Wrangler vintage que me pongo a todas horas y siempre me verás con un jersey.

MH ¿Su rutina de belleza es igual de sencilla?

SC Es igual de simple y eficiente. Me desmaquillo e hidrato siempre

MH ¿Cree que una fragancia puede cambiar el día, que lo puede mejorar de alguna forma?

SC Los aromas nos influyen en momentos en los que ni siquiera somos conscientes de su presencia. Así que un olor puede traer a tu memoria un recuerdo, pero también puede cambiarte el humor a mejor... o a peor.

MH ¿Qué es lo que más le gusta de Miu Miu Eau de Parfum, la fragancia de la que es imagen?

SC Me encanta esa sensación térrea que hace que sea tan racional, a pesar de la evanescencia y la fantasía que aporta el lirio del valle.

Una conexión olfativa muy fashion

Miuccia Prada imagina para Miu Miu una mujer que posee el poder de construir su propia identidad: admite las reglas, les da un giro y las rompe. Así, Miu Miu Eau de Parfum se destapa con un muguet sensual, compuesto por lirio del valle, jazmín, absoluto de rosas y notas verdes sintéticas, pero sobre un fondo de notas terrosas que le dan un toque de melancólico misterio.