Las parejas de famosos más sospechosamente perfectas

13 sep 2016

Son la viva imagen de la felicidad, del éxito, la belleza, la elegancia y el romanticismo, pero estamos convencidas de que tanta perfección es imposible. Hay algo sospechoso en tanta foto idílica en Instagram, tanta lección de estilo en la alfombra roja y tanta declaración pública de amor. Lo único completamente cierto de todo lo que vas a leer a continuación es que está escrito desde la más profunda envidia y que para elaborar esta lista no he atendido a rigor científico alguno, ni a datos, ni evidencias, ni pruebas veraces ni mucho menos objetividad. Pero mira, también parecía que Paula Echevarría y David Bustamante estaban tan hechos el uno para el otro como Brad Pitt y Angelina Jolie...

Blake Lively y Ryan Reynolds

@vancityreynolds as a father= mic drop. Happy Day, to the best one out there. (And also to all the other papas whose family thinks THEY'RE the best one) Una foto publicada por Blake Lively (@blakelively) el 19 de Jun de 2016 a la(s) 7:28 PDT

No solo forman la pareja más aparentemente perfecta, exitosa, guapa, estilosa y divertida de Hollywood: Blake Lively es la embarazada mejor vestida de la alfombra roja y por si fuera poco, como dice esta imagen, Ryan Reynolds es el padre modelo.

¿Por qué discutirán a escondidas? Estamos seguras de que Ryan Reynolds está harto de la súper #squad de #BFF de Blake, de todas parezcan sacadas de una película de animadoras guapas y felices, de las poses estudiadas para Instagram, de los domingos de picnic con filtro #Valencia y de las fiestas del 4 de julio en pandilla. Ryan es más como 'Deadpool', y el que no nos entienda, que mire este vídeo.

Alicia Vikander y Michael Fassbender

Alicia Vikander y Michael Fassbender, en Formentera pinit

En los Oscar de 2016 ya predijimos que serían los dignos sucesores de Brad Pitt y Angelina Jolie, y aunque no esperábamos la ruptura de Brandgelina, al final resultó que tuvimos razón. El caso es que el amor de Alicia Vikander y Michael Fassbender es de película... literalmente, pues la chispa saltó entre ellos, como hace tiempo contó la actriz en la edición americana de Vanity Fair, cuando estuvieron un mes aislados en un faro para preparar 'La luz entre los oceános': "al conocernos, él fue muy dulce conmigo… Me preguntaba '¿Qué crees que debería hacer?' '¿Me podrías dar algun consejo?' Fue tan dulce conocernos así...". Desde entonces, cada vez que los vemos juntos (en las playas de Formentera este verano, por ejemplo), no podemos sentir una profunda envidia...

¿Por qué discutirán a escondidas? Está claro que por dos cosas tan importantes como competir por quién derrocha más elegancia en la alfombra roja ("esta vez he sido yo, eh, cari", le hubiera dicho él en el Festival de Venecia del año pasado) y por ver quién está más en forma y presume mejor de 'six pack' (batalla que la última Lara Croft habría ganado sin duda).

David y Victoria Beckham

Full of love in Mexico X feeling blessed,I love u baby @davidbeckham X #soulmate X VB Una foto publicada por Victoria Beckham (@victoriabeckham) el 22 de May de 2016 a la(s) 4:51 PDT

La cantante de moda de los '90, y el futbolista guapérrimo y goleador, lo suyo empezó siendo una historia de portada de la SuperPop, y al final lo que parecía ser un producto comercial para ensoñación de los adolescentes ha resultado ser una de las parejas más estables del 'star system'. Victoria se ha reconvertido hasta ser una de las diseñadoras de moda más respetadas del circuito internacional que tiene en David a su compañero de vida perfecto, con el que ha formado una familia sencillamente envidiable.

¿Por qué discutirán a escondidas? Sin embargo, estamos seguras de que Victoria está harta de los maratones de partidos de fútbol que organiza David, de que se pase horas junto a sus 'amigotes' cambiando de la Premier a la Liga Española, de ahí a la francesa de la segunda división, a la Calcio y, por supuesto, a la Bundesliga. Y VB, mientras, así de cómoda esperando para salir a cenar...

Victoria y su #bff Eva Longoria, esperando a que David termine de ver el fútbol. pinit

Elsa Pataky y Chris Hemsworth

️ @australia #hamiltonisland @qualiaresort Una foto publicada por Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) el 28 de Ago de 2016 a la(s) 12:31 PDT

Renoced que, como a nosotras, os hace ilusión que una de nuestras actrices de 'Al salir de clase' haya terminado triunfando en Hollywood y, por si fuera poco, haya formado una familia de película con el mismísimo Thor. En Australia, ni más ni menos.

¿Por qué discutirán a escondidas? Pues por qué va a ser, por lo típico que (nos imaginamos) que se discute cuando se vive en un rancho: que si hoy no has ordeñado a las vacas, que si la última vez esquilé yo a las ovejas y te estás escaqueando, que si llevamos tres días sin regar el huerto y esto no puede ser, que si esta serpiente qué hace aquí y tú sin pestañear... Claro, que luego cogen un avión, pisan la alfombra roja, y se les olvidan todos los males rurales.

Olivia Palermo y Johannes Huebl

Sundays Una foto publicada por Johannes Huebl (@johanneshuebl) el 11 de Sep de 2016 a la(s) 10:20 PDT

Tuvieron la boda más 'cuqui' de Instagram, se pasan el día viajando (juntos) de un paraíso a otro, siempre se sientan en primera fila, son los invitados de honor en cualquier fiesta que se precie e imagen de las firmas del momento, cuentan los seguidores por millones y todo esto, sin más profesión conocida que la de ser 'influencers'. Además, parecen hechos para un catálogo, porque son genéticamente perfectos y compatibles.

¿Por qué discutirán a escondidas? Porque se tienen que aburrir de ser Barbie y Ken todo el día, y todas sabemos que cuando te aburres en casa, pues montas una bronca a tu chico para darle un poco de vidilla a la pareja. Por eso, y porque... "¿qué es eso de que solo subas fotos nuestras los 'sundays', querido? Ay, ay, ay, ni que no fuéramos felices todos los días", le reprochará Olivia.