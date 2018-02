13 feb 2018

A Idalia Candelas le sorprende que en España le hablen de los prejuicios sociales y las etiquetas que se colocan a las mujeres que viven solas. Expresiones como "se te va a pasar el arroz", "te quedarás para vestir santos", o "vas a acabar rodeada de gatos" le parecen chocantes pues, según confiesa, pensaba que países como Estados Unidos o España, donde sus ilustraciones gozan de mayor popularidad, existía una mayor apertura de mente que en México en este sentido. Pero no, no existe esa mayor apertura. A las mujeres que no viven en pareja o a las mujeres que no se casan o incluso a las que no tienen hijos se les sigue juzgando como si no estuvieran haciendo lo correcto. Por eso una de las razones que explican que sus dibujos, que ahora reúne en 'A solas' (Planeta) se hayan hecho virales, es que en ellos la ilustradora muestra a una mujer que vive sola, pero no sufre, ni se deprime, ni se aburre, ni tiene miedo, ni se siente triste sino que simplemente... disfruta. Disfruta de sus momentos a solas. "Con estos trabajos quise representar cómo es para mí vivir de esa manera, es algo así como salir del armario para decir que vivo sola, que no tengo hijos y que vivo feliz", sonríe.

Cuenta que ella también escondía o callaba su forma de vida porque creía que le iban a juzgar o que iban a pensar que no era feliz solo por el hecho de no vivir de un modo "tradicional" pero que, de alguna manera y a modo de catarsis también "A solas" es una forma de decir: "He superado esos momentos y sé disfrutar de mi soledad". Sin embargo, Idalia aclara que no es una experta en relaciones sociales ni en psicología y que las ilustraciones y las reflexiones de su libro cuentan simplemente su experiencia personal, de una forma natural, sin pensar en lo que pudiera o no gustar, ni en lo que pudiera tener más o menos éxito. "No quiero enfocar mi trabajo en demostrar nada a nadie ni tampoco en defender una u otra forma de vida. No me gustan las etiquetas, solo pretendo mostrar que es posible enfocarnos en lo que queremos hacer y en lo que nos hace felices", argumenta.

Si aprendes a pasártelo bien contigo misma, brindarás a los demás tu mejor versión" IDALIA CANDELAS

Pero vivir sola, bajo la óptica de Idalia Candelas, no quiere decir que vivamos aislados del mundo, pues a lo que invita es a disfrutar de tu propia compañía. "Es algo que puede resultar válido para una persona que vive en pareja, para los que están casados, para los que viven solos o en familia o con amigos... Se trata de aprender a disfrutar de hacer cosas sola sin sentirte desdichada o triste, desde salir a comer o pasear hasta tomar un café. Es algo que hemos oido muchas veces. Tú eres la persona más importante de tu vida y si aprendes a pasártelo bien contigo misma, puedes brindar a los demás tu mejor versión, sin poner las expectativas en los otros ni pensar que los otros van a resolverte la vida", argumenta.

Dice la ilustradora mexicana que no es psicóloga ni tampoco una experta en relaciones sociales, pero lo cierto es que con su trabajo ha dado de lleno en una de las máximas de algunos psicólogos cuando dan las claves para superar, por ejemplo, una ruptura sentimental o incluso un duelo: "Aprende a disfrutar de tu soledad".

Convertir el genuino placer de estar con una misma en una forma de vida no solo es sano sino admirable en una sociedad como la que vivimos. Pero la pregunta es inevitable. Si algún día, por aquello de "las vueltas que da la vida" Idalia Candelas dejase de "vivir sola", ¿cambiaría su forma de expresar la vida a través del arte? Idalia contesta a la pregunta y lo hace con una confesión personal "off the record" que, según afirma, le llevó a pensar que muchas veces estamos con alguien solamente para no sentirnos solos, para después sentenciar: "No me he cerrado a tener una relación, pero estoy convencida de que eso no cambiará mi discurso porque lo más importante que he aprendido es que soy capaz de disfrutar de la soledad".

PLANETA Portada de 'A solas', de Idalia Candelas. PLANETA Ilustración de Idalia Candelas, en 'A solas'. PLANETA Ilustración de Idalia Candelas, en 'A solas'. R.A. Idalia Candelas, durante la entrevista con Mujerhoy.com.

Así es la autora... Diseñadora gráfica de profesión, ilustradora por convicción, Idalia Candelas decidió partir de la Ciudad de México y viajar a Agua Dulce, en Veracruz. La paz de este lugar, a la orilla del mar, le regaló tiempo para reflexionar sobre la vida en soltería. El resultado y la repercusión de su obra le sorprendió tanto que regresó a la capital para estudiar narrativa gráfica con el artista Edgar Clement. Confiesa que admira a la ilustradora Paula Bonet porque la conoció en un momento muy especial para ella y que le hace ilusión coincidir en el tiempo con el lanzamiento de 'La sed', la última obra de esta autora.

