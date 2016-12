Ashley Graham inspira la primera Barbie 'curvy'

27 dic 2016

Más que una jugada maestra de Mattel, cuya Barbie ha fijado durante décadas el delgado ideal que manda en el mundo de la moda y de los juegos infantiles, otra pica en Flandes de Ashley Graham, la modelo 'curvy' que no parece tener fronteras. Su Barbie la imita a la perfección: cintura minúscula, caderas generosas, melena castaña y un mini vestido de Opening Ceremony que a la misma Ashley le queda como un guante. A juicio de la modelo, a la muñeca sólo le falta una cosa para ser perfecta: la celulitis.

“¿Se tocan sus muslos?”, fue lo primero que Ashley Graham preguntó cuando tuvo a su Barbie en las manos. “¡Sí, se tocan!”, exclamó tras inspeccionarla bajo el vestido. Lo primero que Graham pidió a Mattel cuando le propusieron dedicarle una muñeca es que no luciera el maligno “thigh gap”, ese espacio entre las piernas que obsesiona a las mujeres que persiguen la máxima delgadez. Si ella misma no lo necesitó para convertirse en la primera modelo 'plus size' en posar en bañador para la revista Sports Ilustrated, ¿para qué lo iba a necesitar su muñeca?

“En realidad, quería que mi Barbie tuviera celulitis, pero como está hecha de plástico, era un poco difícil conseguirlo”, explicó la top, musa de su propia línea de lencería y de baño y protagonista del vídeo clip de Joe Jonas “Toothbrush”. “Por fin, las mujeres pueden sentir que sus cuerpos son apreciados y son celebrados tal y como son. Recibo tantos emails y comentarios en las redes que me dicen lo mismos: '¡Por fin alguien que se parece a mí!'. Son personas que no encontraron a nadie que se pareciera a ellas mientras crecían y cuyos sentimientos fueron invisibilizados e ignorados”.

