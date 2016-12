21 dic 2016

Desde que el mes pasado se hiciera pública la relación del príncipe Enrique, hijo menor de Carlos de Inglaterra y Lady Di, y la actriz estadounidense Meghan Markle, todo parece ir más rápido en el palacio de Kensington, hogar del heredero.

Si la relación comenzó su andadura pública con un amargo comunicado real que pretendía proteger a la novia del escrutinio del periodismo basura, prosigue con uno de los anuncios más esperados de este año: la aprobación de la reina Isabel II.

De momento, la simpatía de la Reina por la relación de su nieto se limita a lo extraoficial: simplemente ha trascendido que no solo no se opone al noviazgo, sino que está "feliz" por contemplar al pelirrojo príncipe enamorado. La reina Isabel no conoce aún a Meghan Markle ni está previsto que haya una presentación oficial de las familias.

Recordemos que, en el caso de Kate y Guillermo, esta aproximación definitiva costó cinco años, aunque en su caso las precauciones fueron extraordinarias al tratarse del heredero al trono.

Sin embargo, a lo largo de un año de relación, la actriz residente en Toronto ha hecho ya bastantes progresos. El pasado noviembre conoció por fin al príncipe Guillermo, al que causó una buena impresión.

Pero el Duque de Cambridge no es el único que ve con buenos ojos esta pareja: el príncipe Carlos opina lo mismo. Todo progresa adecuadamente hacia una boda que ya se otea en el horizonte.

Lo que será imposible es verles juntos en Navidad: él se queda en Londres y ella, en Toronto. Cada uno con su familia.