Carpe diem

24 dic 2016

Si midiéramos el poder de la amistad con ese "dime con quién andas y te diré quién eres", Macarena Gómez saldría extraordinariamente bien parada. La actriz española más versátil y camaleónica, capaz de ser a la vez un icono del cine de terror (REC, Musarañas) y una de nuestras cómicas imprescindibles (en tele, La que se avecina), no alardea cuando dice que le gusta rodearse de "gente muy inteligente, y forjar amistades que sean para toda la vida". Lo hemos comprobado: para esta fiesta, en un marco tan sofisticado como la suite Real del Hotel Ritz de Madrid, nos dio una extensa lista de amigos a los que podíamos invitar. Y no ha faltado ni uno.

Entre ellos, abrazos, besos... y durante las entrevistas, veladas amenazas. "A ver qué estais diciendo de mí, que me la liáis", dice Macarena entre risas cómplices. "Al que conozco desde hace más tiempo es a Carles Congost -cuenta la actriz-, uno de los grandes artistas plásticos de este país y un ser sumamente inteligente". Congost ha llegado hoy desde Palma, donde participa en una exposición colectiva en su galería, Horrach Moya. Él, además, es el culpable de que el rostro de Macarena haya llegado a los museos a través de sus piezas de vídeo arte.

En el cariño que se tienen es imposible no ver el rastro de quien les unió: la representante Eli Cabrero, fallecida inesperadamente hace tres años, una presencia velada en esta reunión y una prueba fehaciente de que la amistad tiende lazos más allá del adiós: la representante actual de Macarena es Esther Cabrero, la sobrina de Eli, que hoy también ha venido. "Cuando pasó lo de mi tía, yo estaba muy deprimida. Quería dejarlo, no hay representantes de 26 años. Y Macarena me dio un empujón. Fue la primera que me dijo: "Yo confío en ti. Si tú sigues, yo sigo contigo".

Otra de las invitadas a la fiesta, la actriz Ruth Díaz, también destaca de nuestra protagonista su generosidad y valentía. Recientemente premiada en el Festival de Cine de Venecia y nominada a los Goya por Tarde para la ira, Ruth y Macarena se conocieron en el rodaje de El Calentito, de Chus Gutiérrez. "Ella fue la primera amiga actriz que tuve en la profesión. Y lo hemos logrado teniendo siempre muchísimo respeto la una por la otra. Sin rivalidades", apunta Macarena. Toca una foto de chicas. Macarena está con Ruth Díaz y Teresa Helbig. En el momento en que aparecen las copas de champán, alguien dice por detrás: "Descorchemos algo del mueble bar"... y la decoradora sale rauda a ver qué encuentra con burbujas.

juan aldabaldetrecu Macarena con chaleco de La Condesa; traje y chistera de Mimoki; zapatos de Irregular Choice y anillos de Montblanc.

Amores compartidos

Macarena Gómez ostenta varios títulos dentro de la profesión. El primero es oficial: se la considera la reina del cine de terror patrio. Nominada al Goya por Musarañas en 2015, el año próximo protagonizará el El Afilador, y ya ha terminado una película internacional, rodada en Escocia: The Owlman. Pero a parte de esto, también es la reina del cortometraje. La semana antes de esta fiesta, viajaba a Zaragoza a recoger un premio honorífico por su apoyo a este pequeño gran género que tantas alegrías le ha dado al cine español.

Del mundo de los cortos, a la cita con Mujerhoy han acudido el actor y profesor de actores Dámaso Conde, que ha escrito dos cortos expresamente para Macarena, La niña y El desconcierto; y el actor y ahora también director Eduardo Casanova, que tras rodar varios cortos con ella, le ofreció el papel protagonista en su primera película, Pieles, que se estrenará en febrero.

"Dámaso es mi mejor amigo en Madrid. Con él me entiendo con la mirada. Me ayuda mucho a prepararme mis personajes. ¡Y la de veces que se ha hecho cargo de mi hijo Dante!". Su hijo es un precioso niño rubio que decidió tener cuando quiso. "No comparto ese mito de que las actrices retrasemos nuestra maternidad por nuestras carreras. Yo tuve un hijo y a la semana ya estaba trabajando. Cuanto más trabajo, más feliz soy; y cuanto más feliz, más amor doy". Dámaso dice que Macarena "es muy generosa, y tiene un aura natural de estrella. Es el centro, pero sin impostura".

Entre muérdago, diademas de reno y espumillón, la actriz es feliz. "Soy muy navideña -nos cuenta-. Y muy familiar: me paso las fiestas viajando de un lado a otro de España para estar con todos, con mi familia en Córdoba, y con la de Aldo, mi marido. Y asumo las costumbres de allá donde estoy. Canto villancicos, pongo portal y árbol, celebro Papá Noel y Reyes Magos... Y desde que vivo en Barcelona pongo el caganer en el belén, ¡todo!", explica entre risas.

La referencia a Cataluña, su nueva casa, no es gratuita. En los aún pocos años que lleva en Barcelona ha sabido hacerse con un grupo de amigos. Entre ellos, a personas vinculadas al mundo de la moda, como la diseñadora Teresa Helbig. "La conocí hará unos 13 años. Tenía que ir al festival de Venecia y yo era una total desconocida. Fui a verla y me dejó un vestido espectacular. Me hizo un enorme favor: me sentí súper segura en un ambiente que no controlaba. Encima, nos caímos muy bien, y claro, decidí encargarle mi vestido de novia". Palabras que corrobora Teresa Helbig: "Las dos estábamos casi empezando cuando nos conocimos. Fue un chispazo inmediato. Ella representa a la mujer Helbig: rockera, pero sofisticada".

Precisamente, en el atelier de Teresa Helbig, Macarena conoció a otra de sus amigas barcelonesas, Belén Ortiz, una abogada fiscalista que, harta de su trabajo, decidió en 2012, crear una nueva marca de calzado de lujo, Serena Whitehaven, que en cuatro años tiene tiendas en Barcelona, Madrid y Miami, y a punto está de abrir en Nueva York. "Macarena conjuga esa capacidad de disfrutar de la vida con un carácter apasionado. En Barcelona ha encontrado calidez, y un grupo de amigos que la arropa, con ese punto desenfadado y cosmopolita que tiene la ciudad".

La actriz también ha invitado a esta fiesta al "fotógrafo que más me conoce y en el que confío ciegamente", Juan Manuel Macarro. Un conocido retratista que ahora prepara una exposición, A través del espejo, en la galería madrileña Álvaro Alcázar. "Descubrí a Macarena en una sesión profesional y enseguida nos enamoramos. Digamos que esta relación musa-artista se creó desde el principio", comenta el fotógrafo, que admira de ella sobre todo "su frescura y su amplitud de miras: el secreto de su belleza está en su radical autenticidad".

"Juan Manuel se preocupa mucho por mi imagen profesional. A veces me llama para decirme que se ha dado cuenta de que necesito una foto que revele un lado concreto de mi personalidad. Y me monta una sesión sin más", reconoce.

En Barcelona también conoció a su amigo más reciente, porque viene del entorno de su marido, Aldo Comas: Enrique Solís, uno de los jóvenes más elegantes del país. El aristócrata y empresario, hijo del marqués de la Montilla, ha fundado una cadena de hoteles, OneShot Hotels, que priman el lujo, el diseño y la ubicación en edificios históricos o emblemáticos. Ahora es un invitado constante a la casa de la pareja, donde "siempre hay una sensación de facilidad y relax. Pero, sobre todo, la posibilidad de estar generosamente atendido por unos grandes anfitriones". Macarena también habla maravillas de él: "Si necesitas a Enrique, siempre está ahí y eso es para mí la esencia de la amistad".

Secretos de camerino

Antonia San Juan está relajada. Lleva media fiesta en bata, esperando pacientemente a que su vestido esté planchado. "Parece que el evento lo he convocado yo, y en mi casa", comenta entre risas. A Antonia la conoció en el set de La que se avecina. "Mi relación con ella tiene un trasfondo maternal. Realmente, quiero defenderla de todo mal", reconoce San Juan, que interpretó en la serie a la madre de Macarena. Minutos después, nuestra protagonista dirá lo mismo: "La veo como a una segunda madre"

Macarena, a la que acabamos de ver en 249. La noche en que una becaria encontró a Emiliano Revilla; y tiene pendiente Las pesadillas de Alberto Soto; estrenará en febrero Pieles, el debut en la dirección de Eduardo Casanova, su amigo y compañero en múltiples cortos, y que durante la sesión se dedicó a hacer estiramientos a todo el que lo necesitara.

Eduardo y yo nos parecemos mucho -econoce la actriz-. El paso del tiempo me ha calmado, pero era tan loca como él. A veces es difícil llevarse bien con personas tan creativas, tan ansiosas... Es muy disperso, mi marido también es así, en eso se parece mucho a Edu, pero creo que yo sé llevar especialmente bien esos caracteres", reconoce sin darle importancia.

Ella se define a sí misma como "muy intensa" y todos sus amigos están de acuerdo en su capacidad de entrega y en ese arrojo acorazado. Es Macarena Sin Miedo. "Se mueve por pasión -añade Eduardo-. No atiende ni al dinero ni a la conveniencia: le da todo igual, menos una cosa. Que el proyecto le apasione, que sea difícil, que la obligue a arriesgarse. Aún no sé cómo ha hecho todo lo que he visto que hacía en mi película. Yo no hubiera podido". ¿Hay alguna duda de que se quieren? ¡Qué siga la fiesta!