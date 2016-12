Ashley Graham: "No soy mala, solo me han dibujado así"

27 dic 2016

Ashley Graham está dispuesta a monopolizar la cuota 'curvy' en cada proyecto de moda que se abra a la diversidad de cuerpos. La omnipresente top protagoniza ahora uno de los vídeos con los que la revista “Love” acompaña el calendario de Adviento hasta su llegada al nuevo año. Se trata de una versión de “¿Quién engañó a Robert Rabbit?” titulada “¿Quién engañó a Ashley Graham?” en la que la modelo da cuenta de sus dotes interpretativas. Atención: Graham también puede actuar.

Vestida con un escueto corsé de encaje y unas prietas mallas de leopardo y con el icónico peinado de la bombástica y pelirroja Jessica Rabbit, Ashley Graham recita un dramático monólogo en el que suplica por la vida de su marido, en un video-remake en blanco y negro del filme estrenado en 1988. El look de Agent Provocateur es perfecto para que Graham recite una de las líneas más repetidas de la historia del cine: “Usted no sabe lo difícil que es ser una mujer como yo. No soy mala, sólo me han dibujado así”.

Lo cierto es que la serie de vídeos que está lanzando la revista Love a modo de calendario no tiene desperdicio. En vídeos anteriores podemos ver a Irina Shayk reviviendo una escena de “Ghost”, a Stella Maxwell como Margot Robbie en “El lobo de Wall Street” y a Barbara Palvin recreando la legendaria escena del cruce de piernas de Sharon Stone en “Instinto básico”. El 2017 no puede presentarse mejor para Ashley Graham: además de este proyecto-prólogo del año, protagoniza la portada de la edición británica de Vogue, pero su objetivo es aún más ambicioso: convertirse en el primer ángel 'curvie' de Victoria's Secret.