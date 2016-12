El consejo de Carrie Fisher a Daisy Ridley: "No te conviertas en una sex symbol"

28 dic 2016

La imagen de la princesa Leia que, probablemente, quedará en la memoria de los fans de “Star Wars” es esa en la que, vestida con un micro bikini de metal, aparece encadenada al enorme bicho Jabba the Hut en “El retorno del Jedi”. Carrie Fisher, fallecida ayer tras sufrir un ataque al corazón en un avión, respondió en muchísimas ocasiones a lo largo de su carrera al respecto de cómo se había sentido al tener que llevar este atuendo y admitió que lo odiaba. “Odiaba ese estilismo que, además, me obligaba a sentarme muy recta para que no se me clavara. Lo único que compensó tener que llevarlo fue que al final conseguía cortarle el cuello al monstruo”.

El asunto del bikini, anecdótico para muchos fans de la saga, tiene en realidad mucho significado, ya que es el momento en el que el personaje de Leia, una mujer que no necesita que nadie la salve, es reducida a objeto decorativo y sexual, una posición que claramente disminuye su poder a la hora de competir con los personajes masculinos de la trama. La cuestión es tan tan central que, en una conversación con Daisy Ridley, la protagonista de las precuelas que ahora vemos en el cine, Carrie Fisher se refirió expresamente al vestuario.

Fisher, sabedora de que el papel de sex symbol normalmente desposee de relevancia y poder a las actrices y sus personajes, le insistió a Ridley en que rechazara cualquier campaña o fotografía que quisiera mostrarla decorativamente. Siguiendo con la metáfora del biquini que esclavizaba literalmente al personaje y metafóricamente a la actriz, le aconsejó: “Debes luchar por tu vestuario. No te conviertas en una esclava como yo hice. Tienes que continuar luchando contra ese disfraz de esclava”. Ridley ha debido aprender bien la lección. En casi todas sus entrevistas, afirma: “No quiero ser una sex symbol”.

