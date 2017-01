Â¿QuÃ© retos queremos alcanzar?

1 ene 2017 victoria castro

"No se trata de crear presupuestos especiales. Queremos el 50% de todo. Eso es lo que nos corresponde y esa es la verdadera igualdad". Las contundentes palabras de Mar Mas, presidenta de la Asociación para las Mujeres en el Deporte Profesional, podrían aplicarse a cualquier otro aspecto de nuestra sociedad. Son muchas las asignaturas pendientes y llegado a este punto del año, hemos decidido hacer balance de lo que nos falta, no tanto para hacer una carta a los Reyes Magos, sino para recordarnos, a todos, que no hay motivo para la complacencia.

En el terreno laboral podríamos, para empezar, hablar de que necesitamos humanización, un concepto que no es exactamente lo mismo que conciliación porque, como explica Beatriz Recio, directora y CEO de Womantalent, la conciliación -que perpetúa roles tradicionalmente asignados- se ha convertido en un concepto que, paradójicamente, daña profesionalmente a la mujer. Otras, como la artista visual y activista Yolanda Domínguez, proponen que se empiece a hablar de "responsabilidad de expresión". Sobre todo frente a los que claman por la libertad de expresión cada vez que quieren justificar abominables palabras machistas.

Y es que a día de hoy hay demasiadas justificaciones que ya no cuelan y los datos denuncian lo que, en teoría, está superado. Es complicado explicar por qué, a pesar de que la sanidad sea un área tan feminizada, en el comité que representa a todos los Colegios de Médicos españoles no haya ni una mujer. Decir que son los mejores los que llegan arriba es inverosímil cuando, de media, los expedientes académicos universitarios femeninos superan a los masculinos. Tampoco parece "justo" que el Tribunal Constitucional, que se encarga de proteger el cumplimiento de la Carta Magna, no dé ejemplo de equidad en su composición, con solo dos mujeres entre sus 11 miembros...

Y así en casi cualquier disciplina laboral, cultural o deportiva. ¿Cuáles son las acciones que debemos asumir como grandes desafíos para el año que comienza? Lamentablemente, los mismos que en 2016 y hasta en 2000, pero nos negamos a creer que son irresolubles.