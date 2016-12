Jennifer Lawrence aclara por qué es maleducada con sus fans

30 dic 2016

Cada vez que hace declaraciones, Jennifer Lawrence muestra que no es una actriz como las demás. Ya sabíamos que el ser la estrella joven mejor pagada de Hollywood le concede un gran poder a la hora de reclamar un salario justo o permitirse el lujo de no tener que estar colgada de Instagram. O que fumó marihuana en una ceremonia de los Oscar (y nadie puso el grito en el cielo por ello). Ahora, gracias al intenso tour de promoción de su película 'Passengers', sabemos que tampoco se siente en la obligación de atender a todos, todos, todos, sus fans.

“Creo que la gente, los extraños, piensan que somos amigos porque soy famosa y sienten que me conocen, pero yo no les conozco”, ha explicado la protagonista de 'Los juegos del hambre' en una entrevista concedida a un diario británico. De hecho, Lawrence prefiere rehuir las fotos, el contacto físico y las conversaciones con sus fans, a no ser que se trate de un acto puramente promocional o un estreno. Aunque sean demostraciones de afecto.

“He empezado a ser algo maleducada y a encerrarme en mí misma porque tengo que proteger mi burbuja. Pienso: "Tengo un trabajo raro, no dejes que sea tu realidad". Eso es más importante para mí que el hecho de que alguien piense que soy maleducada. Así que dejo claro con mi lenguaje corporal que no quiero estar hablando con un extraño. Y si siguen hablándome, simplemente me vuelvo maleducada. No digo nada, pero estoy en plan: mmmm, sí, no, ok, adiós”.

