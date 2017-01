Gigi Hadid dice adiÃ³s (temporalmente) a las redes sociales

2 ene 2017

Aunque los fans disfrutemos como enanas observando las actividades de nuestras celebrities favoritas en Instagram, puede que a ellas tanta presencia digital les pase factura.

Eso es, al menos, lo que se deduce de tantas 'instagrammers' tomándose un respiro de la red social (véase Kendall Jenner) o incluso echando pestes de la visibilidad y dependencia que producen las redes (véase Selena Gomez).

La que ahora se baja del tren de los likes es Gigi Hadid, quien desde ya desaparece del ciberespacio social. "No voy a borrar mi cuenta ni nada de eso, sólo voy a quitar las aplicaciones del menú de mi teléfono", explicó antes de desaparecer por el horizonte de bits. "Dejar las redes hace sentir poderosa a cualquier persona, no solo a los que somos personajes públicos. Se trata de recuperar el control, de poder elegir qué voy a mostrar y qué no".

La mayor de las Hadid deja sin pistas a 27.5 millones de seguidores, solo en Instagram. Desde hace unas semanas, lo único que sabemos de ella es una felicitación de Navidad a través de Twitter.

Gigi se lo ha tomado en serio

"Me parece muy loco que haya tanta gente en el mundo que se sienta con el derecho a opinar sobre las vidas de otros. Me voy a tomar un tiempo fuera de las redes porque me apetece y cuando vuelva, si aún estáis ahí fuera y todavía queréis apoyarme, fenomenal. Pero si os molesta que necesite una vida normal y corriente al menos durante un mes, es a mí a la que no me interesa vuestro apoyo". ¡Así se habla Gigi!