Mariah Carey acusa a la cadena ABC de sabotaje

3 ene 2017

Más de un millón de personas se congregaron en la plaza neoyorquina de Times Square para darle la bienvenida al año y contemplar el tradicional descenso de la bola de cristal. El plato fuerte de la noche era la actuación de Mariah Carey, la diva más navideña gracias a 'All I want for Christmas is you', quizá el villancico moderno más popular del mundo. Desafortunadamente, el espectáculo no pudo ir peor.

Problemas de sonido, un playback desastroso, una coreografía peor y la ridícula reacción de la cantante pidiéndole al público que cantara por ella, convirtieron su última aparición de 2016 en un desastre global. Inevitablemente, la pifia de Mariah se convirtió ayer en viral, obligando a la cantante a disculparse a través de su cuenta de Twitter: "Son cosas que pasan. Que todos tengan un feliz y saludable año nuevo. Seguiré dando más titulares en 2017". Sin embargo, el 'Mariahgate' no termina aquí, al menos para el equipo de la divina, que ahora acusa a la cadena ABC de sabotear a propósito su actuación para subir los índices de audiencia.

“Nunca sabremos la verdad, pero lo que sí sabemos es que advertimos al equipo de que su micro no funcionaba en tres ocasiones. Toda la producción del evento era un desastre”, ha explicado Stella Bulochnikov, manager de Mariah Carey. “Ellos sabían que el pinganillo no le funcionaba, que no podía escuchar nada, pero aún así no cortaron con una publicidad ni con una conexión en directo con la costa oeste. La dejaron en pantalla para aumentar la audiencia a su costa”.

La compañía acusada de sabotaje ha contestado a estas acusaciones diciendo que todo le parece “francamente absurdo”: “A veces ocurren problemas técnicos en los directos, pero después de una investigación a fondo podemos confirmar que no tenemos que ver con nada de lo ocurrido durante la actuación de Ms. Carey”.