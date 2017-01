Melania Trump elige moda italiana en su fiesta de Año Nuevo

3 ene 2017

Melania Trump eligió un vestido de Dolce & Gabbana para celebrar la llegada del año nuevo en la imponente fiesta que los Trump dieron en su mansión Mar-a-Lago Club, en Palm Beach (Florida). La celebración ha traído cola por una recaudación (más de 400.000 dólares, a más de 500 dólares el cubierto) que podría ser incompatible con las funciones propias de un presidente electo, una polémica que ha eclipsado el comentario del 'look' de la Primera Dama: toda una declaración de intenciones en cuanto a su manejo de la geopolítica de la moda.

El traje de gala, un sencillo vestido de negro adornado con dos lazos y sendas joyas en los tirantes, es un diseño de los creadores italianos Domenico Dolce y Stefano Gabbana, quienes se mostraron felicísimos por haber sido elegidos por Melania Trump para vestir su primera gran aparición pública tras el anuncio de que no se trasladaría a la Casa Blanca en enero, tras la designación oficial de Donald Trump como presidente.

“Melania Trump #DGwoman”, escribió Stefano Gabbana en su cuenta de Instagram, etiquetando a la Primera Dama como una “mujer Dolce & Gabbana” y agradeciéndole que eligiera moda italiana. La elección de Melania de una marca no estadounidense prueba que a la esposa del próximo presidente de los Estados Unidos no le va a temblar la mano a la hora de ignorar a los modistos que antes la ignoraron a ella, pese a las pérdidas económicas que esto pudiera suponer para sus firmas. Además, nadie podrá criticarla por no “hacer patria”, ya que ha sido ella la rechazada. No hay mal que por bien no venga: ahora el armario de Melania es el mundo.

