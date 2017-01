Rosie O'Donnell y Bruce Springsteen reabren la guerra contra Trump

3 ene 2017

Comienza la cuenta atrás para los fastos del nombramiento de Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos, y los simpatizantes demócratas con voz pública empiezan a levantar las espadas de la protesta. La primera ha sido una enemiga proverbial de Trump: Rosie O'Donnell, la actriz, cómica e influyente presentadora de televisión a la que el magnate llamó “perdedora”, “bruta” y “gorda”. Ahora, O'Donnell le devuelve los halagos en el momento en el que más daño pueden hacerle calificándole de “mentalmente inestable” y “criminal”.

Además de estos comentarios, O'Donnell colgó en sus redes una foto de Trump pintado como un payaso y con una corona, con la frase: “Porque le pongas una corona no puedes esperar que se comporte como un rey”. La popular presentadora de televisión parece decidida a reverdecer su enemistad con el presidente al precio que sea, sin miedo a que las represalias puedan ser ahora mucho más graves que en anteriores enfrentamientos.

Más comedido pero igualmente tajante se ha mostrado Bruce Springsteen en una reciente entrevista radiofónica. El cantante de 'Born in the USA' comentó lo siguiente sobre la próxima llegada de los Trump a la Casa Blanca: “Ya me había disgustado con otras elecciones presidenciales, pero jamás he sentido el miedo que siento ahora. Es muy sencillo de explicar: simplemente temo que esta persona no sea lo suficientemente competente como para hacer bien su trabajo. ¿Puede alguien asegurarme de que estas personas tienen las competencias básicas que se requieren para dirigir nuestro país?".