El álbum íntimo de Isabelle Huppert

9 ene 2017

Decía Szymborska que después de cada guerra alguien tiene que echar los escombros a la cuneta para que puedan pasar los carros llenos de cadáveres. Nada se limpia solo. Y eso es lo que hace Michèle-Isabelle Huppert en la película 'Elle' tras ser violada por un intruso: barrer los cristales, curarse las heridas, ir al ginecólogo. No ser una víctima. Su desapego nos imanta. O tal vez sea su fuerza. Ese temple ejecutivo para ocuparse de los fracasos y las patologías de los otros (su ex marido, su amante, su hijo, su violador) y a la vez no renunciar jamás a sus deseos.

d. r. / getty Isabelle en 1976 con sus hermanas Elisabeth, Jacqueline y Carolina Huppert, que se dedican a actuar y a escribir. d. r. / getty Con su marido, el director Ronald Chammah. d. r. / getty Junto a su hijo Lorenzo. d. r. / getty Junto a su hija Lolita Chammah. d. r. / getty Gracias a Violette Nozière, (Chabrol) se llevó su primera Palma de Oro en Cannes (1978). d. r. / getty Con Gérard Depardieu en Loulou (1980). d. r. / getty En el estreno de 'La pianista' en Cannes, por la que ganó una Palma de Oro. d. r. / getty En 'Elle' de Verhoeven, tras la violación. d. r. / getty En en teatro haciendo de Fedra (2016). d. r. / getty Con Haneke (2012) en la première de Amor. En 2017 estrenarán Happy end, situada en la crisis de los refugiados. d. r. / getty Junto a Chabrol, en el rodaje de Madame Bovary (1991). d. r. / getty Junto a Chabrol, en el rodaje de Madame Bovary (1991).

Huppert ha recibido el Globo de Oro a la mejor actriz dramática por su interpretación en Elle, imponiéndose así a las otras candidatas, Amy Adams ("Arrival"), Jessica Chastain ("Miss Sloane"), Natalie Portman ("Jackie") y Ruth Negga ("Loving"). Sí, ellos (también) están fascinados con la turbia sexualidad de sus personajes. Huppert, desde su cuarto propio, dice que nunca se ha inspirado en lo vivido, sino en su propia imaginación, que es mucho más poderosa. Evidentemente, lo que ella sabe nosotros lo ignoramos.