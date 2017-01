Kylie Jenner aterriza en la lista Forbes de los jÃ³venes mÃ¡s influyentes

4 ene 2017

Compartir en google plus

La revista estadounidense Forbes acaba de hacer pública la lista de los empresarios, innovadores y profesionales influyentes menores de 30 años, y trae buenas noticias para la familia Kardashian: la codiciada lista reconoce a Kylie Jenner su éxito en la categoría de comercio digital gracias a su kit de labios superventas.

La pequeña Kardashian, con tan solo 19 años, ha logrado beneficios de siete cifras con su producto cosmético estrella, que se despacha a unos 25 euros vía internet.

Forbes confirma así que es Kylie la que con más determinación sigue los pasos de su súper hermana, Kim Kardashian: según las estimaciones de la revista, la pequeña Jenner ya es la segunda mujer mejor pagada de la familia.

Ni rastro de Kendall en ninguna de las categorías que establece la revista, con lo que no han considerado que su labor como modelo sea lo suficientemente disruptora o bien pagada. De hecho, en la categoría Arte y y Estilo no figura ninguna modelo.

En otras categorías sí que podemos ver caras muy conocidas entre los 600 jóvenes que llegan a esta lista. Por ejemplo, la jovencísima Elle Fanning, de tan solo 18 años. Han logrado entrar bastantes actrices gracias a sus astronómicos contratos: Margot Robbie, de 26 años, dirige su propia productora, LuckyChap, además de participar en grandes películas como 'Tarzán' o 'Escuadrón Suicida'. Evan Rachel Wood de 29 años estuvo en la exitosa serie de HBO 'Westworld'. Y Samira Wiley, también de la misma edad, obtiene el reconocimiento de Forbes gracias a sus interpretaciones en 'Eres lo peor', 'El cuento de la criada' y 'Orange is the New Black'.

También te interesa:

- El clan Kardashian rentabiliza el año más dramático de su carrera

- Los vídeos porno de Kanye West enfurecen a Kim Kardashian

- El sensual posado de invierno de Kylie Jenner en bikini