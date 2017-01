Cada día le agradezco a mi hija haberme enseñado a vivir. ¿Cómo no voy a ser feliz?

10 ene 2017 BEatriz Navazo Madrid

"Mi hija Martina es una niña preciosa de cuatro años. Cuando nació las probabilidades de que saliera con vida eran escasas. Luego llegó el diagnóstico y el pronóstico fue nefasto, ya que la Encefalopatía Epiléptica asociada al gen Kcnq2 es muy rara, con pocos casos en el mundo y sin una terapia efectiva. Pero "es una guerrera", dijo un pediatra, y ya le ha ganado varias batallas a la muerte. La última fue en marzo, una gripe A complicada con una neumonía muy grave. Y, sin embargo, la superó. Ya solo por eso, ¿cómo no voy a ser feliz? " sentencia María García Zambrano.

"Llegar a esta conclusión no ha sido fácil. Están las expectativas, gestionar el miedo, la frustración, y los otros... Martina es el barómetro perfecto para identificar el tamaño del corazón de las personas. No solo hay que luchar contra la enfermedad, tienes que manejar la lástima reflejada en la mirada de los otros, entender por qué no quieren conocer a tu hija, por qué no hacen un esfuerzo para ver más allá. Porque Martina es más que sus limitaciones. Esto lo saben muy bien en el colegio al que la llevamos, el centro El despertar, de la Fundación Nido, un lugar inundado de dignidad y amor" asegura.

"Para afrontar estos cuatro años mi práctica budista ha sido clave. Cuando te preguntas sobre cómo vivir las respuestas son sencillas: amar, sentir alegría, gratitud, no dejarse vencer... Pero tiene que venir el gran obstáculo para que te des cuenta de esa verdad más profunda. Entonces las palabras, que como poeta son mi sustento, se resignifican, y lo que antes eran tópicos se convierten en pilares. Ahora salud, alegría o amistad ya no significan lo mismo, y no se pueden decir a la ligera" continúa.

"Cada día le digo "gracias por enseñarme a vivir". Porque antes sufría por problemas que ahora veo insignificantes. Y esto también lo traslado a mi trabajo como profesora. Cuando veo a las familias preocupadas y con tantas expectativas, y a los alumnos agobiados y compitiendo, intento hablarles de la felicidad y del agradecimiento. La vida es un milagro, y no somos capaces de verlo. Por eso al nuevo año le pido que nuestra pequeña no deje de sonreír y no olvidar que lo importante es la esperanza" finaliza.