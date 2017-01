Estamos anestesiados, con miedo, pero hay que disfrutar el ahora

10 ene 2017 BEatriz Navazo Madrid

"Siempre he sido muy consciente de lo realmente importante pero de algún modo lo tenía ahí guardado a manera de "airbag". Cuando la vida te golpea, salta y te hace verlo todo con una claridad increíble. Es como ver la misma película en tres dimensiones y dolby surround. Te das cuenta que la vida es un regalo, como decía mi amiga María de Villota. De que somos unos privilegiados y de que tendríamos que disfrutar cada día como si fuera el último, sin dejar nada por hacer ni por decir" nos comenta María Franco.

Cuando algo te sacude eres más consciente de todo lo bueno que te rodea" María Franco

"Me he enfrentado dos veces al cáncer y en ambos casos lo he vivido como una nueva oportunidad. Las cosas más cotidianas se convierten en lo más valioso, porque la vida tristemente nos lleva por un camino equivocado. Vivimos anestesiados, llenos de miedos, egoísmos y problemas que muchas veces nosotros mismos generamos. Vivimos de puntillas, sin disfrutar el aquí y el ahora y siempre pensando en el futuro" continúa.

"Cuando algo te sacude eres más consciente de todo lo bueno que te rodea, de lo absurdo de las cosas que te preocupaban y de que lo más maravilloso que tienes es el tiempo para dedicarlo a los que te importan. Si pudiera meter en una ampolla los valores que los ponentes de LQDVI me han transmitido, sería la mejor de las vacunas. Nos ayudan a ver las cosas con perspectiva y a mirar a nuestro alrededor. No me canso de oír sus historias e intentar que nunca se borren de mi corazón. Lo que de verdad importa es llenar este mundo de amor". termina contándonos.