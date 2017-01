El mundo es un lugar brutal e injusto, pero juntos podemos mover montañas

10 ene 2017 Beatriz Navazo Madrid

Hoy Paula es la coordinadora de las operaciones de rescate de Médicos Sin Fronteras en el Mediterráneo, "un lugar de dudoso privilegio desde el que podemos contemplar cómo Europa permite que sus principios se hundan en el Mediterráneo junto con miles de personas que intentan cruzarlo buscando refugio."

Trabajando aquí he aprendido que lo que de verdad importa son las cosas que no se pueden guardar con llave" PAla Farias

Continúa: "Un refugio que Europa les niega mientras fortifica el castillo, externalizando sus fronteras y sus responsabilidades. Europa está dando una respuesta a una crisis humanitaria de la que solo cabe avergonzarse. Para mí el mundo es un lugar brutal, desigual e injusto, pero a la vez es un lugar donde las cosas más mágicas son posibles. Luz y oscuridad a partes iguales. Supongo que pasear por el mundo, con todas sus barbaridades y sus cosas lindas, te ayuda a dimensionar mejor las cosas y a ti mismo".

"Trabajando sobre el terreno he aprendido que lo que de verdad importa son las cosas que no se pueden guardar con llave: las personas, los afectos, las lealtades; que para tocar fondo hay que bajar mucho más de lo que imaginamos; y que los equipos en sintonía son una fuerza de la naturaleza capaz de mover montañas. El horror lo es más cuando solo observas. Cuando participas de las cosas, cuando tienes la energía puesta en el movimiento, en tender la mano, no tienes tiempo para pensar en tus miserias. Conseguir que alguien caído se levante es le da sentido a todo lo demás. Estamos todos en el mismo barco. No se puede estar cómodo en un mundo construido sobre la desigualdad" finaliza contándonos.