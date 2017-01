Hay que tener capacidad de perdón porque el odio no sirve para nada

10 ene 2017 Beatriz Navazo Madrid

"Tras la muerte de mi madre, encontré siete cajas llenas de documentos, fotos y cartas que me descubrieron la verdad del pasado de mi familia: nuestro origen era judío y al menos 40 de mi familiares fueron víctimas del exterminio nazi" Nos comenza Dory.

A pesar del dolor que me ha producido esa información, también me ha enseñado grandes lecciones" Dory SontheimerEscritora

Continúa: "A pesar del dolor que me ha producido esa información, también me ha enseñado grandes lecciones. Nunca vi en mis padres tristeza ni amargura. No transmitieron ningún sentimiento de rencor y su actitud me mostró que es posible sobrevivir al odio. Hay que tener una capacidad enorme de perdón pero es posible, porque el odio no conduce a nada. Tuve claro que tenía que contar la historia de mi familia como un homenaje hacia las víctimas y porque la memoria debe mantenerse viva, no con ánimo de venganza, sino para que no se repita".

Finaliza con: "Cuando ves que la gente sigue teniendo que huir de su tierra por guerras mientras el resto mira con pasividad, te das cuenta de que no aprendemos fácilmente. Si pudiera incidir en una idea sería en los valores que me recalcó mi padre: la tolerancia, el respeto, el amor al prójimo, más allá de religiones. Lo que lo determina es cómo eres y lo que haces, no tu religión. Los que vivimos en esta sociedad somos afortunados y tenemos obligación de ayudar a los que no han tenido tanta suerte".