Kim Kardashian habla de su robo en París... por primera vez

7 ene 2017

Veremos a Kim Kardashian llorando a lágrima viva. Así aparece la mujer más famosa del globo en el avance de la esperadísima nueva temporada de 'Keeping Up with the Kardashians', que empieza a emitirse en Estados Unidos el próximo mes de marzo. En el vídeo que ya ha empezado a circular, vemos a Kim contarle a sus hermanas Kourtney y Khloe cómo fue el robo que la desvalijó en París, el pasado octubre, mientras asistía a la Fashion Week.

“Iban a dispararme por la espalda, no había salida alguna”, se lamenta en el clip entre sollozos. “Me pongo mala cada vez que pienso en ello”. En este pequeño avance también se incluye otro momento muy complicado para la Kardashian más popular: cuando, el pasado mes de noviembre, se enteró de que su marido, Kanye West, había sido hospitalizado de urgencia. “No me asustes, por favor. ¿Qué es lo que está pasando?”, pregunta llorando de nuevo a alguien al otro lado del teléfono.

En relación al atraco de Kim en París, Naomi Campbell ha revelado que ella también fue objeto de un ataque en París, en noviembre de 2002. Unos hombres la siguieron desde el aeropuerto hasta su destino y, con la connivencia de su conductor, la amenazaron de muerte y le robaron. Campbell sostiene que se trata de la misma banda y que también han atracado a otras estrellas, pero que no tiene permiso para citar sus nombres. ¿Habrán hablado al menos con la policía?

