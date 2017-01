Cumbre de divas: Kanye West y Kim Kardashian hacen las paces con Beyoncé y Jay Z

9 ene 2017

Pensábamos que las relaciones se habían roto definitivamente, después de años de rumores que enfrentan a Kim Kardashian y Beyoncé, por ser la una demasiado pública, notoria y social para la otra, más bien discreta.

El punto final lo habría puesto el propio Kanye West, quien preso de sus últimos delirios antes de su hospitalización habría gritado en medio de un concierto: "Jay Z, llámame, hermano. Aún no me has llamado. Jay Z, sé que tienes asesinos a sueldo. Por favor, no los envíes en busca de mi cabeza. Llámame, por favor. Háblame como un hombre".

Sin embargo, la generosidad de Beyoncé y Jay Zeta parece genuina cuando se trata de la amistad. La pareja más poderosa del pop global no dudó en invitar a sus amigos caídos en desgracia, Kanye y Kim, a la fiesta de cumpleaños de Blue Ivy, de cinco años recién adquiridos.

La reunión fue más un acto político de reconciliación que otra cosa: de ahí que los West-Kardashian no llevaran a sus niños, North y Saint. Con este gesto, Jay Z da por olvidado el incidente del concierto de Sacramento, una salida de tono inexplicable si no fuera por el derrumbe nervioso de su amigo West.

El cumpleaños se celebró, claro, en la casa de Los Ángeles de los intérpretes de 'Crazy in Love', y las fotos que han trascendido de la salida del matrimonio Kardashian-West llaman la atención por el descuidado estilismo que lucen ambos, tan impropio en dos personas que precisamente se ganan la vida gracias a los vaivenes de la moda.

Kim vestía una terrible camisa de leñador roja y negra sobre unos aún más terribles pantalones de chandal marrones. Kanye se puso una sudadera gris sobre pantalones de camuflaje. Un cuadro.