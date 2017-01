Donald Trump responde a Hollywood

9 ene 2017

Donald Trump reacciona a las críticas de los Globos de Oro. Sorprendentemente, no ha elegido Twitter para expresar, sin filtros y a lo loco, lo que le han parecido las críticas que los actores, especialmente Hugh Laurie y Meryl Streep, le dedicaron durante la gala de entrega de los Globos de Oro anoche.

En cambio, Donald Trump atendió una llamada del periódico 'The New York Times' para contestar a tanta referencia nada velada por parte de la comunidad de Hollywood Su reacción: "No ha sido una sorpresa".

El Presidente electo de los Estados Unidos aseguró que no había visto la televisada gala, celebrada en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. Sin embargo, explicó que no lo extrañaba nada lo allí sucedido, ya que esperaba todo tipo de ataques por parte de "los liberales del cine" y se refirió expresamente a Meryl Streep como "una adoradora de Hillary".

La actriz agradeció el premio honorífico Cecil B. DeMille con un discurso incendiario en contra de las maneras agresivas e intolerantes del presidente Trump.

Quien no quiso dejar de estar presente, aunque fuera discretamente, fue el presidente Obama, quien escribió una carta que estaba incluida en el programa que se distribuyó entre todos los asistentes a la gala.

"Los nominados han empleado su talento para ayudarnos a celebrar nuestros triunfos y a dibujar nuestros defectos", escribió el aún Presidente. "Al permitirnos vernos reflejados en otros, creando un espacio para distintas narrativas que reflejan nuestra colectiva y rica historia, nos recuerdan el poder de nuestras voces e ideas y cómo pueden servir para lograr un mundo mejor".