Jimmy Fallon y los Globos de Oro: el 'teleprompter' contraataca

9 ene 2017 Inés quintanar

La noche de los Globos de Oro prometía ser divertida y macarra con Jimmy Fallon. El famoso presentador de televisión consiguió contagiarnos su energía (vía Twitter) días antes de la celebración de los premios, y las expectativas con respecto a la apertura de la gala aumentaban por momentos. Aunque nada más lejos de la realidad. El excesivo nerviosismo y escaso don de improvisación, sumado a un sobrio discurso dejan a un Jimmy Fallon que se antoja insignificante (en comparación con el resto de la gala).

El vídeo musical de incio, que respira el espíritu de ‘La La, Land’, es quizá uno de los pocos aciertos de Fallon. La pieza consigue reunir en un (casi perfecto) plano secuencia a todos los protagonistas de esta 74º edición de los Globos de Oro. ¿Con qué nos quedamos? Con el estilazo de Millie Bobby Brown (Stranger Things) en su ‘momento Eminem’; pequeñita, sí, pero cómo lo parte.

Sin embargo, la cosa se pone 'chunga' cuando el presentador llega al escenario. Se muestra inquieto. Mira a una cámara, a otra, al público, a cámara, de nuevo a otra cámara. Todo esto mientras se resarce con las bienvenidas: "Gracias, muchas gracias, gracias bienveni... gracias a todos, gracias". "Vaya, el prompter no funciona"- informa. Seguido de varios movimientos hiperactivos y de un intento desesperado por no entrar en pánico: "Qué queréis, puedo hacer alguna imitación. ¿A quién imito? Plano a Justin Timberlake, por favor".

Jimmy, hijo mío, ¿qué te pasa? Con lo 'salao' que eres en televisión… ¡no nos decepciones ahora! Entendemos que es un momento muy tenso y que... madre, son ¡los Globos de Oro!, pero disimula y haz las cosas con un poco más de elegancia y garbo, que a ti no te cuesta nada.

En fin, después de su 'momento teleprompter' llegaba el esperado discurso, pero la cosa no fue ni a mejor, ni a peor. Eso sí, el dardo envenenado a Trump no faltó (menos mal, algo de vidilla en su monólogo). "Mucha gente se pregunta cómo hubiera sido el mundo si Joffrey (famoso personaje malvado de 'Juego de Tronos') hubiera (spóiler) sobrevivido, bueno, lo sabremos dentro de 12 días" - dijo Fallon.

Mención aquí, mención allá, una broma acertada con Ben Affleck y Matt Damon sobre la soporífera 'Batman VS Superman' y ya. Se acabó. El presentador no vuelve a abrir la boca mas que para presentar a los que van a descubrir a los ganadores de la noche. Asoma la cabeza de vez en cuando, pero su presencia en esta edición de los Globos de Oro pasa sin pena ni gloria. Nada que ver con las actrices Amy Poehler y Tina Fey; por un lado, y el actor y guionista Rick Gervais por otro, que consiguieron dejar huella en la historia de estos premios no solo por sus afilados toques reivindicativos, sino por su gran sentido del humor.

Pobre Jimmy, otra vez será.