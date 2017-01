El cotilleo Vip de los Globos de Oro: los labios de Kylie Jenner

10 ene 2017

Aunque su papel en un acontecimiento tan plagado de estrellas como los Globos de Oro no es del todo rutilante, las hermanas Kardashian siempre se las arreglan de una manera u otra para llamar la atención. Esta vez puede que no sea premeditado por parte de la pequeña Kylie, protagonista de comentarios durante la 'after party' de la gala. La razón: sus labios. Se han deshinchado enormemente. Parecen normales.

Lo cierto es que el aspecto de Kylie era mucho más natural y juvenil, más fresco. El maquillaje, un velo discreto en rosas, solo cargaba las tintas en las sempiternas pestañas postizas, exageradamente tupidas, como siempre. Sin embargo, los lucían aparentemente normales realzados con gloss rosa: ni tan finos como los tenía antes de operárselos, ni tan hinchados como se los dejó tras el retoque. Ya no son unos labios clónicos detrás de los que esconderse.

La razón de este adelgazamiento feliz puede ser simplemente que el cuerpo va reabsorbiendo los rellenos que Kylie se aplica en la boca. El ácido hialurónico y otras sustancias son reabsorbibles, no permanentes, de forma que es necesario renovar su uso cada seis meses o cada año para mantener el efecto hinchado que provocan. En la fiesta, muchos comentaban que Kylie haría bien en no volver a las andadas con los inyectables, que está mucho más guapa con un look más sutil y suave. ¿Qué opináis?

