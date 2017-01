Compartir en google plus

"Les presento a Nina, una adorable jovencita que busca una familia que la quiera para siempre. Se define como honrada y servicial. Le gusta dibujar, el arte y la decoración. Un encanto de chiquilla", anuncia entre aplausos la presentadora. Cada año, distintas asociaciones en Estados Unidos organizan en sus iglesias desfiles como este. Sus protagonistas no son modelos, sino niños que buscan ser adoptados. Pasan por peluquería y maquillaje, se visten con esmero y tratan de agradar a todos. Están nerviosos; saben que se juegan su futuro y que tienen solo unos minutos para llamar la atención.

Tras el desfile, los padres potenciales reciben un folleto con información del candidato que más les ha gustado. Tienen dos horas para hablar con los educadores y con el niño, para ver si congenian. Si todo va bien, en menos de dos semanas el afortunado se irá a vivir con su nueva familia mientras se tramitan los papeles. Todos sueñan con un hogar definitivo y unos padres que les quieran de verdad. Un sueño que en la mayoría de los casos acaba en pesadilla.

Así comienza un documental desgarrador: Estados Unidos, niños desechables, emitido en La 2 de TVE. Algunos de estos niños son adolescentes que viven en centros de acogida y que ya han pasado por varias familias. Estas ferias que los ofertan como objetos son la horrible consecuencia de una práctica conocida como reasignación de hogar, es decir, readopción. En EE.UU. es posible adoptar a un niño y más tarde poner un anuncio para deshacerse de él. Esta falta de control conlleva toda clase de abusos.

En internet abundan las agencias donde se ofrecen, "a buen precio y con rapidez", pequeños que buscan un nuevo hogar. Un mercado de niños de segunda mano que, por chocante que parezca, es legal. Estas agencias sin escrúpulos, que cobran hasta 3.700 euros, están avaladas por el Estado. Mientras un juez no apruebe la transferencia de custodia a una nueva familia, los padres no pueden abandonar a su hijo. Es un proceso largo y costoso, por lo que algunos deciden vender directamente al menor a un desconocido, sin importarles las consecuencias. Ha habido casos de pederastas o personas cuyos hijos les han sido retirados por los servicios sociales que han readoptado a otros niños a través de redes no oficiales.

Cada vez se alzan más voces para acabar con este cruel sistema. Una cuarta parte de los niños adoptados en EE.UU. es abandonada de nuevo: 25.000 cada año. Son los llamados "niños desechables". Pequeños que han sido vendidos como mercancía hasta cuatro y cinco veces. Obligados a abandonar su casa, a separarse en ocasiones de sus hermanos biológicos y a vivir con extraños. Es un escándalo, pero todo legal. Todo legal e inhumano, en un país donde falta una ley que proteja a estos niños tan vulnerables y dote a las familias de los recursos necesarios para que la primera adopción sea la última.