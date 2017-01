S.O.S: cuñados, millennials y casados

22 ene 2017

Mi dilatada experiencia en gestión y liquidación de pseudoligues me ha permitido detectar una carencia en el mercado: se necesita un diccionario que defina la naturaleza del ser humano que uno puede toparse en la jungla del amor on line con el objetivo de evitar la proyección romántica con un sujeto que no nos gusta nada, pero que las mieles de internet nos ha vendido como el amor de nuestra vida.

Ya se sabe que cada quien vende la mejor versión de sí mismo en la red, incluso existen empresas dedicadas a convertir a cualquiera en un representante del sexo masculino deseable.

Pero, a un instinto agudo como el mío, cultivado en las profundidades de las webs de contactos, no se le escapan algunos deslices que delatan la verdadera naturaleza del sujeto en cuestión.

Dado que tenemos poco tiempo, cuatro cinco fotos y muy pocas frases (y bastante esquemáticas) para hacer nuestro trabajo, hemos trabajado con palabras claves: dime lo que dices y te diré quién eres. También nos han servido algunos detalles de las fotos: dime cómo es el escote de tu camiseta y te diré si debes ir al psicoanalista.

Hagamos un repaso a las tipologías de Tinder, para empezar... Si te dice... "Holi!" (en lugar de hola) y tiene las fotos tuneadas con filtros de Snapchat. Diagnóstico: es un millennial. ¡Cuidado!, puede que sea incluso menor de edad. En cualquier caso te dirá que Pretty Woman es cine clásico.

Moraleja:

Hay que confiar en que la especie tiende a mejorar y a apuntarse a Tinder.

Cosas que hacer:

Registrar la patente de este glosario y hacer tazas de desayuno y camisetas, como Mr. Wonderful.