Hombres famosos y orgullosos de asistir a la Marcha de las Mujeres

23 ene 2017

Era prácticamente imposible rastrear a los famosos en una manifestación tan numerosa, pero por suerte estaban lo suficientemente orgullosos de asistir a la Marcha de las Mujeres como para subir sus 'selfies' a las redes sociales. Manifestantes en calidad de aliados de sus novias, esposas, amigas y mujeres todas, llevaron sus propias pancartas reivindicativas o inmortalizaron fotográficamente una jornada que fue histórica. Algunas pudimos verlas en Instagram.

“Las mujeres son perfectas”, rezaba el cartel que sostenía James Franco, quien se desnudó para pedir el voto para Hillary Clinton. Jake Gyllenhaal aparece muy serio en fotos sacadas por mujeres que le reconocieron. Jaden Smith, hijo de Will Smith y Jada Pinkett, colgó una preciosa foto en blanco y negro en Instagram de una pared en la que se podía leer: “Él no nos dividirá”. Y John Legend, novio del ángel de Victoria's Secret Christine Teigen, fotografió la multitud bajo la nieve y un cartel sobre sus cabezas que rezaba una frase ya clásica: “No puedo creer que tengamos que seguir protestando sobre esto”. En Londres, un jovencísimo Brooklyn Beckham y el veterano Ian McKellen apoyaron a las mujeres en su protesta pacífica.

No fue del todo inesperado, porque ya sabíamos de la distancia abismal que separa a los hermanos en cuanto a credo político, pero sí resulta significativo que Josh Kushner, cuñado de Ivanka Trump, haya querido desmarcarse de su hermano Jared, inminente asesor presidencial, asistiendo a la multitudinaria marcha. El novio de la top Karlie Kloss es un demócrata confeso y había votado a Hillary Clinton, pero su asistencia a la marcha es toda una declaración de oposición a la Primera Familia a la que pertenece su hermano.