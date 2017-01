Jordi Mollá, Mario Vaquerizo, Antonio Alvarado, Topacio Fresh... hablan para Mujerhoy sobre Bimba Bosé

23 ene 2017 Guillermo Espinosa

Fue un icono de la modernidad más absoluta. Nacida en una familia histórica de las artes españolas, Bimba Bosé alternó sus éxitos globales en el mundo de la moda con una dedicación apasionada a la escena más underground del país. Curiosa, rebelde, independiente y vital, no dejó experiencia por vivir, y dedicó su vida y carrera a todo aquello que le suscitaba interés sin atenerse a ningún prejuicio o idea preconcebida: en la moda, como modelo internacional pero también como factótum creativa e inspiración, al lado de Davidelfín, hoy también enfermo, en la marca que conducían juntos; también en la música, como cantante de The Cabriolets, grupo que montó con su marido Diego Postigo, y antes como Dj y promotora de música electrónica. Disfrutaba el 'clubbing', la nocturnidad y la estética y cultura que venían aparejadas como una más: en la noche madrileña y de la mano de sus principales artífices labró eternas amistades, como la que la unía al diseñador malagueño. En su condición de amiga de todos, aval de propósitos inauditos, colaboradora ideal en los proyectos más osados y musa de una generación, hizo campañas para Gucci con la misma facilidad que presentaba programas de moda en la televisión francesa junto a Jean Paul Gaultier. Igual grababa un dueto con su tío Miguel que se subía a un escenario con Alaska y Mario a cantar un tema para uno de sus desfiles. Se lanzó a la interpretación sin red con una radical visión de la vida del poeta Gil de Biedma, “El Cónsul de Sodoma”, a la que cualquier otra actriz hubiera puesto peros. Fue musa y modelo de grandes fotógrafos, de Mario Testino, Steven Meisel o Christopher Makos a su yerno Gorka Postigo, su último fotógrafo oficial, que incluso fotografió y publicó uno de sus partos –ella no tenía miedo a nada-. Colaboró con provocadores natos como el director de cine underground y artista plástico Bruce LaBruce, y en general se animó a ayudar, apoyar y cuidar a todos aquellos amigos que compartieran su visión libre del mundo. Muchos de ellos, como estos de aquí, lloran hoy su pérdida.

JORDI MOLLÁ: “YO ME ENAMORÉ DE BIMBA: ERA UNA GAMBERRA Y UNA SEÑORA”

El actor fue su compañero en la única película que hizo como protagonista, siguiendo la senda de su abuela, Lucía Bosé, y su madre y su tía: Lucía y Paola Dominguín. “Bimba era como una cerilla recién encendida. Rebelde con y sin causa. Estrella del rock´n´rol. Al mismo tiempo, con una educación exquisita: la de su familia. Una gamberra adorable, una señora también, y una madre. Rodando “El Cónsul de Sodoma” se lo pasó en grande: era un animal que quería aprender de todo: de la moda, de la música, del cine, del discjokey, de la pintura y el arte… y con todo se lo pasaba bien. Era increíble. Hay gente que brilla tantísimo que al final se va pronto: no sé si una cosa tiene que ver con la otra. Sea como sea, estoy seguro que se marcará un mega-dueto allí donde esté con su idolatradísimo David Bowie. Era una persona de la que era muy fácil enamorarse. Yo me enamoré de Bimba. No es broma: es una verdad. Tenía también un gran sentido de la responsabilidad, y al mismo tiempo era el estandarte de la libertad. Una mujer libre, ambigua en el mejor sentido de la palabra, que hacía siempre lo que quería. Sabía que la vida era corta y la explotaba al máximo. Sin perder su educación exquista, esa cosa de sangre que carateriza a la familia. Hace menos de un mes le mandé un mensaje. Me dijo que había cambiado de tratamiento… continué siempre en contacto con ella. Insisto, me enamoré de ella: su belleza, más allá del físico, su potencia… me dejó tocado desde el primer momento. Es terrible que haya acabado. Su alma gemela, que es David Delfín, con el que comparte aura, espero que sea fuerte hoy. No sé por qué no hizo más papeles en el cine: aunque intuyo que, en nuestra profesión, el crédito te lo tienes que ganar a pulso. Igual no le dieron otra oportunidad. Bimba era como Bowie: era una enmienda a la totalidad. Hiciera lo que hiciera, algo bueno, o buenísimo, salía. Una personalidad única. La profesión de Bimba Bosé era Bimba Bosé”.

Bimba Bosé, cuando se hacía llamar Eleonora, en el estudio de Antonio Miró en el año 2000 pinit Foto del álbum personal de Antonio Alvarado'

ANTONIO ALVARADO. “NO CONTRATABAS A UNA MODELO, CONTRATABAS A BIMBA”

“La conocí cuando ella tenía ocho años, más o menos. Su madre, Lucía Dominguín, fue modelo mía e imagen de mi marca en los primeros años. La recuerdo de pequeña, en el estudio del fotógrafo Nacho Pinedo, donde disparábamos las fotos de su madre. Luego volví a saber de Bimba cuando estaba en Barcelona, trabajando para Antonio Miró. Fue cuando comenzaba a sonar fuera de España, en la época en que encadenó portadas para ID o Dazed & Confused: las revistas de tendencias del momento. A principios de los 2000 o finales de los noventa. Ahí me encapriché de ella: su imagen nos venía al pelo y la contratamos para un desfile de Antonio Miró. Que fue el primero en el que aparecía vestida como un hombre más. Era el momento en que se iba convirtiendo en una modelo de talla internacional. Recuerdo también que me la encontraba a veces en garitos nocturnos, porque era por aquel entonces novia de un dj, Toni Rox y estaba metida en el mundo de la música electrónica y el clubbing. Bimba era única: tenía ese movimiento natural de familia, que parece estar en el ADN de todos los Dominguín-Bosé. Bimba tenía algo muy especial: cuando quería sacar su parte de mujer, se convertía en el hombre más femenino de la tierra. Era una gran ventaja. Y estaba en sus genes. Al principio rehuía el nombre de la familia: de hecho, la primera agencia que la llevaba la promocionaba como “Eleonora”, sin más. No querría entrar en un mundo de apellidos con una prensa como la española de aquellos días, supongo. A Bimba hay que reconocerle que, de siempre, ha sido una luchadora, y en esto está incluida hasta su propia enfermedad: ha luchado, fue siempre una trabajadora incansable, ha tenido la fuerza de llevarlo todo adelante… una mujer muy amiga de sus amigas, protectora de su entorno, y una profesional como he visto a pocas: siempre la primera en llegar a un casting, a un fitting, a un shooting… y eso a pesar de la superprotección de las agencias con ella. Que ponían más pegas: ella jamás ponía ninguna. Ahora estoy en shock, no consigo recordar ninguna anécdota… Con Bimba era siempre una sorpresa: nunca sabías cómo iba a llegar, qué look iba a tener. Se confiaba tanto en ella que esto resultaba irrelevante. Con otra modelo, si buscabas un pelo largo moreno y te aparecía corto y rubio, pues protestabas. Con Bimba, nunca: esperabas a ver cómo llegaba y eso nunca te suponía un problema, porque era ella, porque su personalidad hacía encajar todo. Ella lo sabía, y consecuentemente venía siempre como le daba la gana. Se imponía, y siempre sacaba adelante lo que le propusieras. No contratabas a una modelo, contratabas a Bimba. En eso se parecía mucho a su tía Paola. Eran personalidades muy marcadas: eso era una virtud, y jugabas con ese plus que te daban.

CRISTINA RODRÍGUEZ: “ELLA ERA ÚNICA EN SU ESPECIE”

La diseñadora de vestuario, presentadora del programa “Cámbiame” de Telecinco, que la vistió para la única película en la que tenía un papel protagonista, “El Cónsul de Sodoma”

“Bimba y yo no éramos íntimas. Nuestra relación fue puramente profesional. Cuando trabajamos juntas en “El Cónsul de Sodoma” fue maravilloso porque ella era sin duda una de las personas más fáciles de vestir sobre la tierra. Todo, absolutamente todo, lo hacía suyo. Tenía una personalidad arrolladora. Nunca sabía por qué prendas decidirme con ella, porque con todo estaba maravillosa. Todo lo hacía suyo. Es una gran pérdida porque si hay algo que ella trajo a este país fue la realidad del estilo y la diferencia. El tener estilo y ser diferente al canon, única en tu especie. Poder llevar el pelo corto, o azul, o salir a una pasarela sin pelo, y mantener tu estilo y tu elegancia. Es una pena para el mundo de la moda, pero también para el mundo en general.

Bimba, portada de DAZED a comienzos del 2000 VOGUE ITALIA Primeras portadas de Bimba Bosé en medios internacionales

DANI PANNULLO: “CON DAVID DELFÍN FORMABA UN MATRIMONIO MÍSTICO Y ARTÍSTICO”

Coreógrafo y amigo desde la juventud. “La conocí en un concierto de Miguel Bosé, en la Plaza de Toros. En aquella época era una chica muy tímida, divina, muy hippy por aquel entonces y ya dotada de una sensibilidad especial. Pasados los años la llamé para un pequeño proyecto, una gira promocional para L´Oréal. Ella era muy fan de mis espectáculos y de todo lo que se movía en la escena underground madrileña, una asidua a mis sesiones de House of Devotion, donde además conoció a uno de sus primeros novios, el dj Toni Rox, que nos hacía la música. Creo que lo conoció esperándome en la puerta de mi casa, a una cita en la que yo llegué tarde y Toni mucho antes que yo. Y también a David Delfín, uno de mis bailarines por aquella época. Nos hicimos todos muy amigos hasta hoy. Por aquella época empezamos a hacer shootings para algunas revistas de tendencias ya desaparecidad, como Undersounds. Todo muy underground. Le sirvió para soltarse y desde luego para ir creciendo y dedicarse por fin a ser modelo: alcanzar todas esas cosas importantes que le ocurrieron al ir a Nueva York y Londres, hacer las portadas del I-D y Dazed & Confused, desfilar para firmas muy importantes como Alexander McQueen, realizar las campañas de Gucci… es una gran pérdida, porque estoy convencido que le quedaba mucho por aportar. No había logrado desarrollar todo su potencial en la forma que ella quería. Cuando se puso enferma, de hecho, estábamos desarrollando un proyecto común, una mezcla de espectáculo performático, café concierto, danza y versiones de canciones del mundo, algo con lo que estaba entusiasmada pero que tuvimos que aparcar, porque la enfermedad no la dejaba. Ella logró trascender su previsible condición de musa local y llegar a todo el mundo, precisamente por su visión descreída del mundo de la moda: aportó singularidad y se alejó de las pasarelas cuando ya no le daban nada que la hiciera crecer. De ahí su vínculo con David, el lanzar la marca de forma conjunta, este matrimonio artístico y místico, una aventura en la que sí creía. Fue un símbolo importante, pero habría aportado muchísimo más con el tiempo, estoy convencido”.

MARIO VAQUERIZO. “BIMBA FUE MUY IMPORTANTE EN MI VIDA”

Pillamos a Mario rodeado de sus amigos en común, reunidos ex profeso para celebrar a la Bimba que se acaba de ir. Está triste y le atracamos, literalmente y de forma artera, estas declaraciones: “He decidido no hablar hoy, porque si un medio me pide algo, al final soy consciente de que tengo que atenderlos a todos. También con los que trabajo o tengo compromiso. Disculpadme. Creo sinceramente que, para hablar de Bimba, hay personas que tienen más que decir que yo. Gente mucho más cercana, más importantes que yo en la vida de Bimba, aunque ella haya sido tan importante en la mía”.

TOPACIO FRESH: “AÚN EN LOS MOMENTOS MÁS DIFÍCILES NO SE VENDIÓ AL SISTEMA DE LA FAMA”

La galerista argentina expuso varias veces el rostro de Bimba Bosé, musa habitual o solicitada de muchos de sus artistas, entre ellos su yerno, el fotógrafo Gorka Postigo, y también colaboró con ella en proyectos como su corto “Runaway” para Mercedes Benz. “Conocí a Bimba al llegar a Madrid, hará 12 ó 13 años, cuando empecé a ir a los desfiles de Davidelfín. Hicimos algunas publicaciones juntas y olaboró con nostros en las fotos de nuestra exposición de Bruce LaBruce. No era tan cercana como David, con el que la relación es a diario, pero nos queríamos mucho igualmente. Era fascinante ver como, siendo quien era, se interesaba siempre por lo underground, se volcaba en el arte y la creación más radical. Ella siempre quiso pertenecer a esto, a la subcultura, creo. Venía de una familia de artistas, y no despreciaba ninguna faceta del arte. Era genuina, nunca se vendió a un programa de televisión, ni vendió sus miserias. Era super honorable. Siempre voy a pensar en esto: aún en los momentos difíciles, no se vendió al sistema de la fama. Ella en la moda se convirtió en el punto y aparte: la mujer que se salía del todo del prototipo de belleza habitual, rompiendo moldes y esquemas. Imagen de Gucci, portada de Vogue… todo para dejar claro que la belleza no se mira desde un único parámetro. Que hay muchos tipos de mujeres, y que a las mujeres le suceden todo tipo de cosas que hay que narrar: se atrevió a posar con una masectomía. Recuerdo una de las fotos de Gorka en mi galería: él supo sacar de ella mil facetas, y en aquella exposición su imagen era súper maternal, una Venus que salía del agua… una mujer que se reinventaba todo el tiempo, y Gorka sabía sacar de ella mil colores. Eso me encantaba. La cámara la adoraba. Y su fuerza ha sido brutal hasta el final. Esa capacidad de lucha sin perder la sonrisa, como si no le costara… me acompañará mucho tiempo”.

ADOLFO BARNATÁN. “ELENA ESTÁ ROTA EN LÁGRIMAS. LA CONOCEMOS DESDE NIÑA Y LA ECHAREMOS MUCHO DE MENOS”

El escultor y ex marido de la diseñadora Elena Benarroch es amigo de toda la familia Dominguín-Bosé desde hace años. Habla en nombre de toda su familia, sus hijos y en especial de Elena, “que está ahora mismo totalmente rota de dolor, en un mar de lágrimas”. “Estamos todos muy afectados. A mi hija Yaël no se lo he podido contar aún, está en Nueva York y no sé cómo decírselo. Es terrible: aún era una niña, y deja a dos hijos… era una mujer feliz, encantadora, muy luchadora, que se trabajó muchísimo para conseguir todo lo que logró. Triunfar en España y en todos sitios: desfiló en las mejores pasarelas y fue portada de las mejores revistas. Y era un amor, siempre, con todo el mundo. La veía todos los domingos, cuando salía a comprar el periódico… aún no me lo puedo creer. Es muy injusto, tremendamente injusto. Pero luchó hasta el final, en eso era la más fuerte: una luchadora nata. Ese es el gran consuelo que nos queda a los demás: su fortaleza”.

