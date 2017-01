Melania Trump estÃ¡ triste, Â¿quÃ© le pasa a Melania?

24 ene 2017

¿Qué le sucede a Melania? ¿Por qué esas caras de tristeza infinita, cuando no de disgusto máximo, durante los actos de la inauguración de su marido? Proliferan en internet los vídeos que capturan sus gestos más adustos y las interpretaciones al respecto. Las imágenes no engañan: Melania sonríe a Donald Trump cuando éste la mira pero vuelve a su cara de enfado en cuanto se da la vuelta. ¿Acaso no quería estar allí?

Ante el evidente disgusto de la Primera Dama, un hashtag se está haciendo fuerte en Twitter: #FreeMelania. Repentinamente, una corriente de lástima se está propagando entre el público estadounidense, comprensiblemente empático con la difícil situación de esta mujer con poca voz y aún menos voto. Los comentaristas de la inauguración ya mostraron su sorpresa cuando, el día de la llegada de los Trump a Washington, al bajarse del avión, presenciaron cómo el Presidente tiraba de Melania, casi empujándola, en un gesto televisado globalmente.

También circula como el rayo un vídeo en el que se compara el momento en que los Obama llegan a la Casa Blanca para ser recibidos por los Bush con el de los Trump este año. En las imágenes, Barack Obama sale primero del coche, espera a que Michelle Obama salga, rodee el automóvil y llegue a su altura, le cede el paso y sube por detrás de ella las escaleras, permitiendo que salude primero a la pareja presidencial saliente. El sábado, Donald Trump salió del coche y subió las escaleras sin esperar a su esposa, que se las vio sola y olvidada detrás como un mayordomo. Menos mal que Michelle y Barack estaban allí para rescatarla. Tuvieron más atenciones con ella que su propio marido.