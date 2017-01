Sospechas sobre el feminismo con retraso de Taylor Swift

24 ene 2017

La mentira tiene las patitas muy cortas, decían las abuelas. Y tenían razón. Aunque existen verdaderos magos del marketing que saben cómo orquestar una campaña de imagen de manera magistral, suministrando en redes los 'inputs' adecuados en el momento adecuado, es fácil que las celebrities se les vea el plumero de las mentiras en cuanto se las deja solas. Por eso, es mejor no tratar de fingir ser una persona que no eres: si el 'allure' de Kim Kardashian funciona es porque ella es así. Con una ropa o con otra, con un pelo y una cara o con otra, no se inventa a sí misma. Con Taylor Swift casi nadie está ya seguro.

La cantante que se convirtió en la más adorada de los Estados Unidos hace un lustro tiene una historia complicada con el feminismo, razón por la cual se sospecha muy fundadamente de sus tuits al respecto de la Marcha de las Mujeres: ¿Por qué no acudió? ¿Acaso no se ha declarado incesantemente feminista durante los último años? ¿Tenía miedo de perder mercado si se manifestaba en una marcha demócrata?

¿Por qué solo tuiteó su reconocimiento a la manifestación cuando se supo que reunía a tres millones y medio de mujeres y no a las 250.000 que se esperaban?

Taylor Swift ha declarado siempre que no cree en el feminismo y que si las mujeres trabajan tan duro como los hombres pueden llegar donde quieran (lo que se llama en lenguaje técnico “el espejismo de la igualdad”).

Sin embargo, en 2014, ante la fiebre feminista que recorrió Hollywood, con decenas de actrices y cantantes confesándose feministas y revelando cómo la desigualdad también hace mella en personas indudablemente privilegiadas, Taylor Swift decidió subirse al tren. El feminismo se convirtió en una tendencia, en una etiqueta que “vende”, y la cantante atribuyó su conversión a su amiga Lena Dunham, que la habría instruido en la materia. Pero, claro, Lena Dunham sí fue a la manifestación.