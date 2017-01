Paris Jackson cree que su padre, Michael, fue asesinado

25 ene 2017

Compartir en google plus

Ha celebrado su llegada a la mayoría de edad (acaba de cumplir 18 años) con toda una declaración de intenciones: está claro que Paris Jackson quiere ocupar un lugar en la sociedad social global. Esta semana no solo ha ocupado una silla en el 'front row' del desfile de Chanel durante la Semana de la Moda de París, sino que ha concedido una entrevista en la que realiza revelaciones trascendentales. «Es obvio que mi padre fue asesinado», afirma entre otras sorprendentes confesiones.

Se trata de una entrevista en profundidad publicada en la revista Rolling Stone en la que se reafirma absolutamente en el origen criminal de la muerte de su pare. «Todo apunta a eso. Sé que suena a una teoría de la conspiración a una locura, pero los fans de verdad y la familia lo saben. Todo fue un montaje». Paris afirma que su padre solía decir a menudo que había gente «que estaba detrás de él» y que ella sabe que «Mucha gente» le quería muerto. Y pide justicia: «Si, pero también es como un juego de ajedrez. Estoy tratando de jugar adecuadamente. Es todo lo que puedo decir por ahora» Parece que la familia Jackson va a demandar a la firma AEG, productora de conciertos, como responsable de la muerte de Michael.

Ademas de sus sospechas acerca de la inesperada muerte de su padre, Paris realiza tristes confesiones sobre su propia vida, como por ejemplo que trató de quitarse la vida varias veces. La primera, en 2013, tras ser asaltada sexualmente por un extraño. Más tarde, debido a la depresión y la ansiedad en la que cayó ocasionada por tal episodio. Ahora, busca alivio en su carrera como modelo. «Sufro de una autoestima muy muy baja desde hace muchísimo tiempo. Pero cuando estoy posando se me olvidan esos problemas y puedo enfocarme en lo que el fotógrafo me pide. Me siento guapa».