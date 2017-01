Premio Mujerhoy: Patricia Urquiola

28 ene 2017 E. Castelló Madrid

Como suele ocurrir con las grandes mentes creativas, Patricia Urquiola (Oviedo, 1961) es uno de los referentes del diseño contemporáneo, pero no solo por sus creaciones poéticas e innovadoras, ni por la larga nómina de sus colaboraciones con los maestros y las grandes firmas (acaba de estrenarse como directora creativa de Cassina), sino también por su filosofía profesional y sus planteamientos vitales, en los que tiene un peso decisivo la defensa de la dignidad de las mujeres.

Su propia trayectoria se ha salido de lo corriente, empezando por la edad a la que abrió su estudio (40 años). Hoy dirige un equipo de 50 personas con su marido, Alberto Zontone, en Milán, donde se trasladó hace 30 años para terminar la carrera que comenzó en Madrid. Es madre de dos hijas, de 20 y 10 años.

Mujerhoy: ¿Por qué abrió tan tarde su estudio?

Patricia Urquiola: Las mujeres lo pensamos todo más, porque tenemos que manejar muchos temas y nos resulta más complejo, lo que no quita que haya que romper prejuicios. Me llevó mi tiempo, pero adquirí profesionalidad.

Mujerhoy: Muchas mujeres la ven como un ejemplo.

Patricia Urquiola: Bueno, uno se ve diferente desde dentro [Risas]. Pero, si puedo animar a las estudiantes, perfecto. Acabo de estar en Canadá, Australia y Japón, y no me esperaba tantas chicas que quisieran romper barreras. Eso me emociona.

Mujerhoy: ¿Cómo se rompen las barreras?

Patricia Urquiola: Mi actitud es pensar que la vida es corta, que hay muchas cosas que hacer y que el trabajo no se hace para ti, sino para la sociedad, y nunca es suficiente. Una clave es no pensarse con un género definido, sino como alguien que quiere hacer cosas. Así es más fácil, porque tienes menos miedo y el camino te lleva.

Mujerhoy: Hace una distinción interesante entre la potencia y la fuerza.

Patricia Urquiola: Sí. Las mujeres ya sabemos que con la fuerza no podemos superar ciertas barreras, y que eso solo crea negatividad. Por eso, lo importante es la potencia, la energía. Si usas una relación de energía, en la que pones pasión, hay empatía y es más generativa y generosa.

Mujerhoy: ¿Existe un diseño femenino?

Patricia Urquiola: No. Que los objetos nazcan de un temperamento femenino o masculino no importa, lo importante es el carácter.

Mujerhoy: ¿Hay inspiración cuando se diseña o se crea un espacio?

Patricia Urquiola: Las musas están dentro de ti: tu memoria, tu inteligencia, lo que te emociona, lo que te hace daño, tu empatía.

Mujerhoy: ¿Qué queda de la chica ovetense que se fue a Milán?

Patricia Urquiola: Todo. Hay gente que tiene que emigrar con problemas y dejar mucho atrás. Y otros lo hacemos por circunstancias que no sabemos explicar, porque eres joven y quieres salir de tu zona de confort. Y eso se añade a lo que eres, a tus raíces. Por eso, hay que animar a los jóvenes a que salgan. Te enriquece.

Mujerhoy: ¿Pensó alguna vez en llegar a este nivel de prestigio?

Patricia Urquiola: No tenía ni idea de cómo iba a ser mi vida. Nunca me he movido por objetivos, sino por grados, superándome, poniéndome a prueba. Se lo digo a mis hijas y a la gente con quien trabajo: siempre paso por paso.